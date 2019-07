V Sloveniji gostuje ameriški umetnik Brad Downey. V četrtek bodo v Galeriji Vžigalica odprli njegovo razstavo Ta Eho, del katere bo tudi zgodba Melanie Trump. Downey je v Sevnici in njeni okolici raziskoval, od kod prihaja žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Pravi, da je želel slišati, kakšen jezik govorimo v Sloveniji, kakšen naglas imajo Sevničani, kakšna je tamkajšnja pokrajina, kakšno je vsakdanje življenje delavskega razreda...

V razstavo, na kateri bo mogoče videti tudi duplikat tiskovne sobe nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana, Tatlitov stolp na buldožerju in serijo cenzuriranih posterjev iz Turčije in Združenih arabskih emiratov, je vključil dvanajstminutni video o Melanii, kar pa je le en del portreta. Drugi del je, kot pravi, prvi javni spomenik Melanii Trump, ki že od marca stoji ob Savi pri naselju Rožno, le nekaj kilometrov stran od Sevnice. »Ob odprtju bomo prav tako snemali, tako da se bo zgodba lahko nadaljevala. Zato lahko rečemo, da gre za portret v razvoju,« je dejal Brad Downey. Skulpturo bodo uradno odprli v petek, ko bodo organizirali tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane.

Downey pravi, da je eno od glavnih sporočil očitno v neskladju med zasebnim in medijskim oziroma političnim življenjem družine Trump. »Mainstream naracija v medijih je, da so ljudje na oblasti ksenofobni, da imajo protimigrantsko retoriko. Tukaj je vidno nasprotje, kajti imamo prvo damo, katere prvi jezik ni angleščina. Jasno je, da v družini Trump nimajo težav s tujci, v javnosti pa je retorika drugačna. Torej Melania predstavlja nasprotje med politično naracijo in situacijo v zasebnem življenju. Imamo diskrepanco med javno in zasebno resnico,« je dejal Downey

Melania in Eho

Downey se je z Alešem Župevcem pogovarjal o mnogih rečeh in ugotovil tudi, da je bil rojen isti mesec v isti porodnišnici kot Melania Trump. Zato je v video vključil tudi nekaj posnetkov iz novomeške porodnišnice. »Želel sem, da bi o tem, kakšen bo spomenik, odločil človek, ki je doma iz istega okolja kot Melania. Hotel sem, da je to človek iz delavskega razreda, od koder prihaja tudi Melanijin oče. Nekdo, ki ni akademski umetnik, a dela skulpture. In hotel sem, da delo opravi z motorno žago. Želel sem tudi, da je skulptura vgrajena v tla. Ker se mi to zdi poetično. Četudi zapustimo dom, namreč vedno ostanemo povezani z njim.« Razstavo je poimenoval po mitološki nimfi Eho, ki ji je boginja Hera vzela dar govora, odtlej pa je lahko le ponavljala glasove, ki so jih govorili drugi. Pozneje se je Eho zaljubila v vase zagledanega Narcisa, ki pa mu ni mogla izpovedati svojih čustev, ampak je le ponavljala njegove besede. Je ime razstave povezano tudi z Melanio? »Sprva sem naslov izbral, ker je razstava povezana z mediji, ki so vedno eho oziroma odmev nečesa. Potem ko sem še enkrat prebral to mitološko zgodbo, mi je na misel prišla tudi zgodba Melanie. Lahko bi primerjali njeno zgodbo in zgodbo Eho, in sicer z vidika, kako jo mediji projicirajo,« je sklenil.