Predvidoma avgusta bodo delavci Nigrada, KPL in Prenove-gradbenika dokončali ureditev novega trga v križišču Poljanske ceste, Poljanskega nasipa in Rozmanove ulice, ki bo nosil ime Prekmurski trg. Na oddelku za kulturo Mestne občine Ljubljana so ob tem povedali, da bo trg dopolnjeval spomenik, ki bo zaznamoval stoto obletnico priključitve Prekmurja matičnemu narodu. Izdelavo spomenika bo občina zaupala Zoranu Srdiću Janežiču s soavtorjem Cvetom Kuneševićem. Napis na spomeniku je oblikoval Tomato Košir.

Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo novi spomenik odkrit 17. avgusta, torej na državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, spomenik do takrat ne bo nared. Na oddelku za kulturo so povedali, da bodo z avtorji kmalu podpisali pogodbo, ki je v pripravi. »Spomenik bo postavljen še v tem letu, o točnem datumu pa bomo javnost pravočasno obvestili,« so povedali na oddelku za kulturo.

Spomenik je sestavljen iz večjega števila posod, ki si delijo skupen podstavek. Posode so razporejene od posameznih do povezanih, ki simbolizirajo skupnost, je pojasnila strokovna komisija za izbor idejne rešitve spomenika. Komisija, ki ji je predsedoval podžupan Janez Koželj, je ob podelitvi glavne nagrade Srdiću Janežiču in Kuneševiću pojasnila, da »celota deluje kot mozaik, ki je dvignjen od nivoja tal. Močna je simbolika slovanske lončenine, ki se kot prispodoba lončarskega sejma razvije po robu trga. Prednost skulpture je tudi v tem, da človek lahko vanjo vstopi in jo doživi telesno.« Na javni natečaj za spomenik je občina sicer prejela 12 predlogov, vsi, vključno z zmagovalno idejo, bodo na Ljubljanskem gradu razstavljeni med 9. in 30. julijem letos.

Zelenico bo zamenjala tribuna

Če so območje nasproti Ambroževega trga pred začetkom prenove Poljanske ceste krasile bujna cvetlična gredica, grmovnice in zelenica, teh v bodoče, kot kaže, ne bo več. Ploščad pred stavbo, kjer ima sedež Stanovanjski sklad Republike Slovenije, se bo po novem namreč stopničasto spuščala proti Rozmanovi ulici.

V arhitekturnem biroju Medprostor, kjer so zasnovali projekt prenove Poljanske ceste in ureditve Prekmurskega trga, so pojasnili, da je bil značaj tega območje doslej zaradi prednostne obravnave avtomobilskega prometa izrazito tranziten in brez kakovostnih urbanih prostorov, ki bi omogočali vsakdanje zadrževanje meščanov. »Nova zasnova želi z vnosom novih urbanih elementov obogatiti kvaliteto življenja javnega prostora v poljanskem predmestju,« so povedali v Medprostoru, kjer so si zadali cilj, da bi to območje dobilo svoj značaj in ne bi bilo več odvisno od ožjega mestnega središča.

»Kaskadno spuščene stopnice oblikujejo nov javni prostor, ki se prek urejenega obstoječega zelenega prostora spusti na ploščad, kjer se odkrivajo prej skriti pogledi na arhitekturno in spomeniško dediščino Plečnikovih zapornic. Ploščad s svojo usmerjenostjo ponuja scenografski pogled mimo novega spomenika k zapornicam ter hkrati oblikuje predprostor Hrenovemu križu, najstarejšemu javnemu spomeniku v Ljubljani,« so pojasnili v arhitekturnem biroju. Ob tem so poudarili še, da tribuna z novo ploščadjo služi tudi »kot avditorij za poletne predstave v bližini Ljubljanice ali kot zunanji programski podaljšek muzeja sodobne umetnosti v Cukrarni«. V izteku tribune ob robu parka, ki meji na Poljanski nasip, je predviden prostor za nov spomenik.