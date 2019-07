Smučarski skakalci so na razprodanem stadionu v Wisli na Poljskem odprli poletno veliko nagrado, ki bo med drugim podala smernice za novo zimo. Slovenska reprezentanca pod vodstvom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja se je na sobotni premieri izkazala s spodbudnim drugim mestom na moštveni preizkušnji. Dan kasneje je na posamični tekmi prepričljivo slavil Timi Zajc, reprezentanca pa je z devetim mestom Tilna Bartola in desetim Petra Prevca zaokrožila ekipni uspeh.

Poljska reprezentanca je pod žarometi pred navdušeno množico domačih navijačev zanesljivo pokorila konkurenco na moštveni tekmi. Na položaju selektorja je zmagovito debitiral češki strokovnjak Michal Doležal, ki je pred tem opravljal funkcijo pomočnika. Doležal je na visokem položaju zamenjal Nemca Stefana Horngacherja, ki v novi sezoni vodi domačo vrsto. V Wisli je Nemčija osvojila četrto mesto, tretja je bila Norveška. Poljska je s štirimi razpoloženimi skakalci premagala drugouvrščeno Slovenijo za slabih šestdeset točk in potrdila odlično pripravljenost. Kamilu Stochu je uspela daljava večera (134,5 metra), poljska reprezentanca pa je delovala tako složno, da o zmagovalcu ni bilo dvoma.

Za drugo in tretje mesto se je v finalni seriji vnel oster boj predvsem med Slovenijo, Norveško, Nemčijo in Japonsko. Za stopničke je odločal vsak meter, slovenski vrsti pa je drugo mesto v zadnjem poskusu s 129 metri zagotovil zmagovalec petkovih kvalifikacij Timi Zajc. Peter Prevc je po neuspešnem prvem skoku (120 metrov) v drugem poskusu skočil osem metrov dlje, a podrsal z rokama in prejel slabše ocene. »Zadovoljni smo. Fantje so pokazali dobre skoke, raven realizacije ni bila slaba. Poljaki so bili premočni, z drugimi reprezentancami pa smo se na tesno borili do konca. Rezultat med poletjem ni v ospredju, smo pa dobili potrditev, da smo na pravi poti. V tem delu sezone je poudarek na izvedbi skokov, kjer imamo še možnosti za izboljšave,« je komentiral glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki bo drugo zimo zapored vodil slovenske orle. Izbrana vrsta je bila v Wisli pred tremi leti prav tako druga. Vsak od slovenskih skakalcev je za moštveni uspeh prejel po tisoč evrov nagrade.

Prvo poletno posamično tekmo je z zmago odprl Timi Zajc, ki je vodil že po prvi seriji, in tako zaokrožil sijajen uvod v poletno sezono. V finalu je za šest točk in pol ugnal domačina Dawida Kubackega, lanski zmagovalec poletne nagrade Jevgenij Klimov je bil tretji. Zajc je prvič slavil na srednji skakalnici, v konkurenci najboljših pa je v minuli sezoni zmagal na letalnici v Oberstdorfu. »Zadovoljen sem z obema skokoma. Moja raven forme je visoka. Nadgradil sem konstantnost, saj so bili vsi moji skoki v Wisli zelo podobni. V tej smeri moram delati naprej,« je razložil Timi Zajc.

Smučarji skakalci se bodo pred koncem tedna preselili v Nemčijo, kjer se bodo pomerili v Hinterzartnu. Na prizorišču druge tekme poletne velike nagrade v moški konkurenci se bodo za prve točke v novi sezoni pomerila tudi dekleta.