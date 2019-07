Tudi v prejšnjem tednu je bilo dogajanje v pakistanskem delu Himalaje zelo pestro. V torek se je na vrh osemtisočaka Broad Peak povzpelo kar 23 gornikov, med njimi tudi himalajska kronistka, Nemka Billie Bierling. Turški gornik Tunç Findic je splezal na Gašerbrum I, svoj trinajsti osemtisočak, od osvojitve vseh štirinajstih ga loči le še Nanga Parbat.

Katalonski alpinist Sergi Mingote je petim preplezanim osemtisočakom v zadnjem letu dni dodal še šestega. V sredo zvečer je stopil na vrh Gašerbruma II. Podobno kot pred dvema tednoma na Nanga Parbatu so tudi tokrat majhne odprave združile moči in si pomagale. Mingoteju so sledili Romun Alex Gavan in Kanadčan Don Bowie (ki je spomladi že splezal na Anapurno), Italijan Marco Confortola, ki naskakuje svoj enajsti osemtisočak, ter naveza Španke Marie Cardell in Rusa Denisa Urubka, ki sta se z vzponom po normalni smeri aklimatizirala za poskus vzpona v prvenstveni smeri na drugi strani gore. O uspehu omenjenih gornikov konec prejšnjega tedna še ni bilo poročil, zagotovo pa je vrh osvojilo osem nepalskih, en kitajski in trije ameriški gorniki, ki z vzponom na Gašerbrum I in II in s smučanjem z vrhov zbirajo denar za poškodovane pripadnike ameriške vojske. Gurka Nirmal Purja, ki želi v eni sami himalajski sezoni osvojiti vseh 14 osemtisočakov, je Gašerbrum II osvojil v četrtek, že tri dni prej pa je stopil na vrh sosednjega Gašerbruma I. Od maja je splezal že devet osemtisočakov, do konca julija ga čakata še Broad Peak in K2.