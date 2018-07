K2 je z 8611 metri druga najvišja gora na svetu, a nanj se vzpenja le drobec plezalcev, ki si poskušajo vsako pomlad pokoriti prestižni vrh najvišjega Everesta. K2 je drugačen, veliko težji, tehnično zahtevnejši in zaradi nepredvidljivega vremena nevarnejši. Na njegovih izzivalnih strminah prežijo na plezalca orkanski vetrovi in snežni meteži, skalni in snežni plazovi. Temperatura v vršnem delu se lahko spusti do minus 50 stopinj Celzija. Vse to pripomore k žalostni statistiki, po kateri se 20 odstotkov plezalcev na Divji gori smrtno ponesreči, še več kot med vzponom, med sestopom po uspešni osvojitvi vrha. Tudi ta je zelo redka: v zadnjih devetih letih je plezalcem uspelo priti na vrh le v petih sezonah, lani je od vseh poskusov uspelo le eni odpravi. Vseeno pa postaja K2 med alpinisti vsako leto bolj priljubljen.

Bo Poljaku uspelo?

Ob K2 so v Karakorumu še trije od 14 osemtisočakov: Gašerbrum I (8080 metrov), Gašerbrum II (8035) in Broad Peak (8047), ki so julija in avgusta skupaj s kopico šest- in sedemtisočakov zaradi svoje severozahodne lege, oddaljene od v poletnem monsunu »neuporabne« Himalaje, vroč cilj alpinistov. Letos poskušajo odprave z vzponi na K2, Gašerbrum I–IV, Nanga Parbat, Broad Peak in na več sedemtisočakov.

K2 želi osvojiti osem odprav oziroma 44 plezalcev iz Japonske, ZDA, Španije, Kanade, Avstrije, Čila in Madžarske. Prva je bila pod Divjo goro japonska odprava pod vodstvom Akire Ojabeja, ki se je moral že dvakrat odreči vrhu: leta 2009 zaradi premočnih vetrov, štiri leta pozneje pa zaradi obilice snega. »Tokrat je čas na naši strani, izkoristili bomo vsako ugodno vremensko okno,« je pred dnevi napovedal Japonec za explorersweb.com.

Pod K2 je tudi poljski alpinistični smučar Andrzej Bargiel, ki bo poskušal smučati z vrha gore. Doslej to ni uspelo še nikomur: Hans Kammerlander je leta 2001 odnehal med vzponom, 400 metrov pod vrhom, potem ko je mimo njega zdrsnil v smrt korejski alpinist. Leta 2010 je Šved Fredrik Ericsson med smučanjem zdrsnil in se ubil. Lani je poskušal naš Davo Karničar (ki je leta 2000 smučal z vrha Everesta), prišel je do prvega višinskega tabora in obupal zaradi poškodbe hrbta in pomanjkanja snega, ki bi omogočil neprekinjeno smučanje. Tudi Bargiel, ki ima za sabo uspešno smučanje z osemtisočakov Šišapangma in Broad Peak, je s K2 poskušal odsmučati že lani, a je odnehal zaradi velike nevarnosti plazov.