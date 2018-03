Prejšnji ponedeljek smo že poročali o dogajanju v poljski odpravi na K2, z 8611 metri nadmorske višine drugo najvišjo goro sveta in edini pozimi še neosvojeni osemtisočak. Član odprave Denis Urubko, Rus s poljskim državljanstvom, se je brez dovoljenja vodje odprave Krzysztofa Wielickega in brez radijske postaje iz baznega tabora odpravil proti vrhu gore, ki ga je hotel osvojiti pred začetkom marca oziroma meteorološke pomladi. O skupno akcijo je poskušal prepričati tudi Adama Bieleckega, s katerim sta bila najbolje pripravljena med poljskimi lednimi bojevniki, vendar se mu Poljak ni hotel priključiti.

Urubku je uspelo v dveh dneh po jugovzhodnem grebenu doseči ramo na višini 7600 metrov. Tam bi si postavil četrti višinski tabor, iz katerega bi lahko opravil končni vzpon na vrh gore. Pod ramo ga je zajel plaz, iz katerega se je izvlekel po petmetrskem drsenju, potem pa sta mu končni vzpon onemogočila hud veter in obupna vidljivost. Izčrpan je sestopil v bazni tabor.

Seveda drugi v dvanajstčlanski poljski odpravi z Urubkovim solo poskusom niso bili zadovoljni. Skupaj z vodjo odprave Wielickim so ugotovili, da ni več možnosti za sodelovanje s samovoljnim alpinistom, in se odločili, da ga izključijo iz nadaljnjih poskusov osvojitve vrha K2. V sredo je Urubko zapustil bazni tabor in odpotoval proti domu.

Drugi štirje člani odprave, Marek Chmielarski, Artur Małek, Marcin Kaczkan in Maciej Bedrejczuk, so se med Urubkovim solo poskusom povzpeli do 2. višinskega tabora oziroma do višine 6700 metrov ter potem zaradi snežnega viharja sestopili v bazni tabor. Po zagotovilih vodje odprave so dobro aklimatizirani in pripravljeni na vzpon na vrh. Tudi Adamu Bieleckemu, ki mu je padli kamen pred 14 dnevi zlomil nos, se je poškodba zacelila in zdravnik mu je dovolil, da nadaljuje plezanje. Janusz Majer, eden od vodij odprave, je dejal, da je drama z Urubkom pozitivno vplivala vsaj na poenotenje preostalih članov odprave in njihovo željo, da do začetka koledarske pomladi osvojijo vrh. Po pričakovanju se bodo plezanja lotili takoj, ko se viharni vetrovi umirijo, predvidoma v teh dneh.