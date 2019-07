V British Airways so bili v soboto zvečer skopi s pojasnili, zakaj ne bo poletov v Kairo. Navedli so le, da so se za odpoved poletov za teden dni odločili iz varnostnih razlogov ter da je varnost potnikov in posadke zanje najpomembnejša.

Tudi nemški letalski prevoznik je v soboto začasno odpovedal polete v Kairo iz Frankfurta in Münchna. "Ker je varnost za Lufthanso najpomembnejša, je letalska družba 20. julija preventivno odpovedala polete v Kairo," so v soboto zvečer zapisali v sporočilu za javnost. Kmalu zatem so sporočili, da bodo danes znova leteli v egiptovsko prestolnico po voznem redu. Razlogov za obe odločitvi po navedbah dpa niso podrobneje pojasnili.

Prvo letalo iz Frankfurta proti Kairu je poletelo danes dopoldne s približno dvourno zamudo.

Britansko zunanje ministrstvo sicer v najnovejših priporočilih državljanom glede potovanja v Egipt opozarja na povečano tveganje terorističnih napadov v zračnem prometu.

Predstojnik egiptovske agencije za letalstvo Sami al Hifnavi je bil danes kritičen do poteze obeh letalskih družb. "Vsa egiptovska letališča so dobro varovana. Varnost tam je nad normalnimi predpisi," je zagotovil za savdsko televizijo MBC.

Po njegovem prepričanju je bila odločitev letalskih družb politično motivirana. "Vsakič ko si Egipt opomore, se umetno spodbudi krizo," je dodal.