British Airways je morala zaradi velikega izpada informacijskega sistema odpovedati vse sobotne polete iz letališč londonskih Gatwick in Heathrow. Zaenkrat ne kaže, da bi bila to posledica kakega kibernetskega napada, vseeno pa je to povzročilo veliko zmedo med potniki te letalske družbe in izpad številnih poletov. Do izpada sistema je sicer prišlo na zelo prometen dan pred tridnevnim koncem tedna in začetkom šolskih počitnic. Težave so občutili po vseh britanskih letališčih, pa tudi v Evropi, od Rima, Malage in Pariza.

Kaos in pomanjkanje informacij Prizadetih je bilo več tisoč potnikov, ki se niso mogli prijaviti na svoj let, prav tako pa so na tleh ostala številna letala. Na letališču Heathrow je ostalo na tisoče kosov prtljage, v družbi pa so jim svetovali, da je bolje, da jih potniki kar pustijo tam, dostavili pa jim jih bodo s kurirsko službo. Potniki so včerajšnje razmere na letališču opisovali kot kaotične, številni pa so družbi očitali izdajo premalo informacij. »Informacije o stanju so se neprestano spreminjale,« je za britanski Independent povedala Emily Wilson, ki naj bi s terminala 5 Heathrowu potovala v Stockholm. »Osebje je bilo prav tako zmedeno kot mi. Mnogi so jokali, vrste za odhod s terminala so se vile v neskončnost. Nihče ni točno vedel, kaj naj bi storili. Bil je popoln kaos,« je dejala in dodala, da so potniki največ informacij dobili prek medijev. V družbi so potnikom v izjavi za javnost sporočili, da jim bodo povrnili »razumne stroške« za hrano in prenočišče (ocenili so, da sta dve osebi za sobo odšteli 200 funtov, dodali bodo še 50 funtov za prevoz do hotela), za hrano za odraslo osebo naj bi bilo dovolj 25 funtov, polovico manj pa za otroka. Britanska letalska družba bo morala vsem prizadetim plačati tudi odškodnino, ki bo šla verjetno v milijone. Strokovnjaki opozarjajo, da bo odpravljanje posledic sesutja informacijskega sistema trajalo še nekaj časa. Težave v letalskem prometu bodo verjetno trajale še nekaj dni, četudi bi lahko hitro odpravili napake, kar je sicer malo verjetno, je za dpa opozoril strokovnjak za IT področje John Strickland.