Odreditev preiskovalne komisije, ki bo iskala politično odgovornost »krivcev« za kazenski pregon državnega svetnika Franca Kanglerja, očitno ni sporna le z vidika (ne)spoštovanja načela delitve oblasti, zaradi česar se je Slovenija znašla pod drobnogledom Greca, temveč tudi z vidika etike, integritete in navzkrižja interesov. Kot razkriva posnetek aprilske seje komisije za državno ureditev v državnem svetu, na kateri so podprli predlog zahteve za parlamentarno preiskavo, ki jo je pripravil državni svetnik Marjan Maučec, je zahteva polna Kanglerjevih prstnih odtisov oziroma kar odtisov škornjev.

»Dragi moji, če boste to podprli, bom zelo vesel. Še bolj bom vesel, če bo to podprl državni svet,« je kot član komisije dejal Kangler in takoj zatem predlagal dopolnitev predloga z zahtevo po prisotnosti državnega svetnika Marjana Maučeca v parlamentarni preiskovalni komisiji državnega zbora. To je nato ob sklicevanju na ustrezne določbe poslovnika o parlamentarni preiskavi tudi počasi diktiral.

Ko je kasneje Maučec predstavil svoj predlog zahteve za parlamentarno preiskavo, se je Kangler prvi prijavil k razpravi. Najprej je povedal, da se bo iz glasovanja izločil (»ker je higienično«), nato pa je dobrih deset minut govoril o krivicah, ki so se mu zgodile, kako so vsi vpleteni v njegov pregon napredovali, kako ga še vedno policija nadzira pri prehodih meje s Hrvaško…

Naveza Maučec-Kangler-Kovšca

Kangler je tudi kasneje aktivno sodeloval pri obravnavi zahteve za parlamentarno preiskavo. Najprej se je vmešal, ko so hoteli sklep oblikovati v smeri, da naj zahtevo najprej pregleda pravna služba državnega sveta. Očitno se je mudilo, da bi državni svet zahtevo obravnaval že na seji 15. maja. »Boš to naredil do naslednje seje?« je spraševal (najverjetneje predsednika komisije Rajka Fajta). Nato je predlagal: »Do osmega (maja, op. p.) daj gor.«

Nazadnje so se odločili za krajšo pot, po kateri zahteve ne bi bilo treba ponovno obravnavati na komisiji za državno ureditev. K temu je pripomogel tudi Kangler sam, tokrat z rahlo povišanim tonom: »Če mi ena od strokovnih služb najde eno strokovno napako v tej pobudi, potem je nekaj narobe v tej hiši. Ta pobuda je pripravljena v skladu s poslovnikom in čisto tako, kot mora biti… In pravna služba bo to potrdila, zato ker so tudi oni to že šli skozi. To vam lahko jaz tukaj povem. Predsednik tudi za to ve. Predsednik državnega sveta (Alojz Kovšca, op. p.). Maučec je šel po poslovniku, jaz sem mu pomagal z vsebino, to, kar je potrebno. Jaz sem tudi preveril državnozborske preiskovalne komisije. Je točno tako, kot pije vodo in kot mora iti skozi,« je Kangler razkril, da v resnici očitno sploh ne gre za Maučečevo, ampak za Maučec-Kanglerjevo zahtevo.