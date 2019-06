Skupina držav za boj proti korupciji Greco, ki deluje v okviru Sveta Evrope, je sprožila ad hoc oceno razmer v Sloveniji. Kot so danes zapisali v sporočilu za javnost, bo urgentna ocena razmer usmerjena v načelo delitve oblasti, in sicer med zakonodajno in sodno. Za to potezo so se pri Grecu odločili na podlagi zahteve Državnega sveta s sredine junija, da naj Državni zbor ustanovi preiskovalno komisijo, v kateri bi parlamentarci ugotavljali politično odgovornost nosilcev javnih funkcij oziroma med drugim prišli do »ugotovitev do zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi.« Pobudnik preiskovalne komisije je državni svetnik Marjan Maučec, sicer v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi oškodovanja upnikov in ponarejanja.

Da gre za nedopusten poseg zakonodajne veje oblasti v sodno vejo oblasti in v neodvisnost tožilstva, so tedaj opozorili tako na vrhovnem sodišču kot tudi na vrhovnem tožilstvu.

Z Greca so sporočili, da imajo slovenske oblasti do konca meseca čas za odgovor, ocenjevanje pa se bo predvidoma odvilo jeseni. Poročilo naj bi bilo že zaključeno do plenarnega zasedanja v decembru.

Slovenija v slabi družbi In kaj takšna ad hoc ocena za Slovenijo in njen ugled sploh pomeni? Kot pojasnjuje nekdanji predsednik Greca Drago Kos, gre za institut, ki ga je Greco uvedel lani za primer najhujših kršitev standardov Greca. »Uporabi se takrat, ko so potencialne kršitve tako hude, da jih je treba nasloviti nemudoma. Za Slovenijo to ne pomeni nič dobrega. Znašla se je v skupini držav, kjer prihaja do hudih odstopanj od standardov,« nam je povedal Kos in dodal, da bo v primeru, če se bodo potencialne kršitve potrdile, to zelo slabo za ugled Slovenije. V bistvu že sama uvedba tega postopka ugledu nikakor ne koristi. Tovrstno urgentno oceno kršitev je Greco izvedel za Romunijo in Poljsko, tokrat pa se bodo poleg Slovenije lotili še Grčije (zaradi spremembe kazenskega zakonika, ki gre na roko storilcem koruptivnih dejanj). Slovenija lahko torej pričakuje delegacijo Greca, ki se bo podrobneje seznanila z okoliščinami ustanovitve državnozborske preiskovalne komisije. Ta sicer še ni bila imenovana, je pa državni svet zahtevo za njeno ustanovitev že izglasoval.

Domači odzivi ostali preslišani Na ustanavljanje preiskovalne komisije so se že pred dnevi burno odzvali v pravosodju. »S stališča delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo je predlagana ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije nedopustna. Iz predloga za ustanovitev komisije je mogoče razbrati, da naj bi bili predmet obravnave tudi nekateri še ne pravnomočno zaključeni sodni postopki, kar ne more biti predmet obravnave v zakonodajnem telesu, temveč je za vsa vprašanja v zvezi z vodenjem takšnih postopkov pristojno le sodstvo v okviru svojega ustavno zagotovljenega neodvisnega položaja od drugih dveh vej oblasti,« so nam pojasnili na vrhovnem sodišču. Podobno kritični so bili na tožilstvu: »Če tvegamo, da se poruši to občutljivo ravnovesje, v resnici tvegamo popolno politično podreditev pravosodja, pri čemer poudarjamo, da je s pravnega vidika absurdno uporabljati argument, da je število kazenskih zadev, ki ne doživijo obsodilne sodbe, eden od pokazateljev, ki kažejo na nepravilnosti v postopkih,« so povedali na vrhovnem tožilstvu.