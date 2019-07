Tostran in onstran slovensko-hrvaške meje: Hotižanom je arbitraža odplavila velike načrte z Muro

Slovenija je kokoš, ki zoba žito madžarskih polj in namaka rit v Jadranskem morju, je eden od slikovitih opisov naše države, ki ima najdaljšo mejo s Hrvaško. Na območju občin Podčetrtek in Lendava, ki imata obe termalno vodo in razgledni stolp, smo preverili stopnjo razvitosti in turistični utrip na obeh straneh meje. Vprašali smo se, ali so slovenski obmejni kraji razvitejši od hrvaških, in ugotovili: kakor kje. Gonilo razvoja je namreč voda, ključno pa je, koliko jo zna kdo izkoristiti.