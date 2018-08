V občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina si bodo lahko občani in turisti od sredine septembra naprej izposodili kolo, s katerim se bodo odpravili po vsakodnevnih opravkih ali na daljšo, desetkilometrsko pot iz ene občine v drugo. Skupno bo postavljenih šest terminalov, trije v vsakem od krajev, na njih pa bo po sedem koles za izposojo. »Na vsaki postaji bosta na voljo po dve kolesi na električni pogon, pri katerih ima kolesar dodatno pomoč baterije, preostala peterica pa je klasičnih mestnih koles. Mogoče je, da bomo v prihodnosti tudi ta nadgradili z električnim pogonom,« razloži Aleš Otorepec z občine Rogaška Slatina. Projekt bodo glede na število uporabnikov in priljubljenost izposojevalnic sčasoma razširili s postavitvijo dodatnih terminalov.

Za zdravje občanov in boljše okolje Po navedbah Otorepca so kolesa v osnovi namenjena domačinom, ki se lahko iz enega dela kraja v drugega po vsakodnevnih opravkih odpravijo s kolesom, s čimer naredijo nekaj za svoje zdravje in za okolje, ki ga tako ne onesnažujejo z izpušnimi plini. Ena od ciljnih skupin so tudi dijaki, ki bodo lahko do šole prišli s kolesom, saj bo eno od postajališč na jugu Rogaške Slatine stalo skoraj v neposredni bližini srednje šole. Kolesa si bodo lahko izposodili tudi turisti. Ker je sistem enovit, si bodo kolo lahko izposodili v Rogaški Slatini, se z njim popeljali mimo slikovitega Vonarskega jezera do Podčetrtka in kolo pustili tam, na primer pri termalnem parku Aqualuna. »Turisti sicer tovrstna kolesa uporabljajo bistveno manj, saj jih imajo na voljo že v hotelih. Seveda pa se lahko gredo z njim tudi kopat v Podčetrtek ali v terme pri nas. Če se pelješ s svojim kolesom, moraš nanj paziti, v tem primeru pa se, ko ga parkiraš na terminalu, te skrbi znebiš,« še pravi Otorepec.