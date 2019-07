Jutri bo pretežno jasno, pozno popoldne ali zvečer lahko na severozahodu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldne lahko predvsem v gorskem svetu nastane kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad večjim delom južne in srednje Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, območja nizkega zračnega tlaka se nahajajo nad Atlantikom in na severu Evrope. V višinah s šibkimi zahodnimi vetrovi k nam doteka nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Ob Jadranu bo sončno. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo v Alpah nastajale posamezne nevihte.

Biovreme: V petek dopoldne vreme ne bo povzročalo opaznih težav; popoldne bodo prehodno možne pri najbolj občutljivih.