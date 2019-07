"Imeli smo sveže prikrito pridobljene informacije, da bi se lahko zgodil napad," je danes dejal kriminalist Klaus-Stephan Becker.

Med šestimi aretiranimi moški je nemški Libanonec, ki se je nedavno v Düren preselil iz Berlina in ga je policija že več let opazovala zaradi možnega ogrožanja javne varnosti. 30-letnik, ki je povezan z džihadističnimi krogi v Berlinu, je dal v enem od pogovorov, ki so prišli v roke preiskovalcem, jasno vedeti, da je pripravljen izvesti napad, še piše dpa.