39-letnik, čigar identitete nemške oblasti niso razkrile, je bil aretiran v noči z 19. na 20. junij, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Evropski priporni nalog za osumljenca so izdale belgijske oblasti zaradi njegove domnevne podpore teroristični organizaciji, povezani s terorističnimi napadi na koncertno dvorano Bataclan,« sta sporočila dresdensko tožilstvo in zvezna policija.

Policisti so mu prišli na sled v okviru preiskave dveh drugih državljanov BiH, ki so ju februarja aretirali zaradi suma trgovine z orožjem.

Že pretekli teden so državljana BiH privedli pred sodnika. Do izročitve Belgiji, o kateri odloča tožilstvo v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, bo v priporu.

Napadi, v katerih je umrlo 130 ljudi, več kot 350 pa je bilo ranjenih, so globoko pretresli Francijo in ves svet. Islamisti so z avtomatskimi puškami in eksplozivom napadli koncertno dvorano Bataclan, več restavracij in barov v vzhodnem delu Pariza. Eksplozije so odjeknile tudi ob stadionu Stade de France med prijateljsko nogometno tekmo med moštvoma Francije in Nemčije. Odgovornost za najhujše teroristične napade v Franciji doslej je prevzela skrajna skupina Islamska država. Večina teroristov, ki so sodelovali v napadih v Parizu, je prišlo iz Belgije.