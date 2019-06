Kot je sporočil namestnik generalnega tožilca Ivan Guešev, za zdaj ni znano, ali je imel osumljenec konkretno tarčo.

Dodal je, da so eksplozivne naprave, ki so tehtale 14,5 kilograma, spominjale na tiste, ki so bile uporabljene v terorističnih napadih v Belgiji in Franciji ter v bombnem napadu na izraelske turiste v bolgarskem mestu Burgas.

Najstnika so oblastem prijavili njegovi starši. Policija je v njihovem stanovanju odkrila zastavo Islamske države in besedila o terorizmu, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Plovdivu so v okviru projekta evropske prestolnice kulture pripravili bogat kulturni program, s katerim želijo v drugo največje bolgarsko mesto privabiti čim več turistov.