»Jajčni fant« pomagal žrtvam napada

Odziv Novozelandcev po terorističnem napadu desničarskega skrajneža v Christchurchu, v katerem je umrlo 51 tamkajšnjih muslimanov, je bil poln sočutja do ubitih sodržavljanov, njihovih svojcev in celotne muslimanske skupnosti. Redkokdo v novozelandski družbi je bil drugačnega mnenja. V sosednji Avstraliji, ki se tudi sama sooča s priseljevanjem iz jugovzhodne Azije, pa je bil precej bolj negativno nastrojen skrajno desni poslanec Fraser Anning. Ta je izjavil, da je dejanski razlog za krvavo dejanje v Christchurchu »politika priseljevanja Nove Zelandije, ki je fanatičnim muslimanom omogočila, da so se naselili tja«. Za to izjavo je avstralski parlament izglasoval posebno obsodbo poslančevih besed, jih obžaloval in se od njih distanciral. Podobno kot parlament je očitno menil tudi najstnik Will Connolly. Sedemnajstletnik je svoje nestrinjanje s senatorjevimi besedami pokazal na svojevrsten način. Na neki prireditvi, na kateri je sodeloval Anning, se mu je približal izza hrbta in na njegovi glavi razbil jajce. Senator se je obrnil in mu prisolil krepko zaušnico, nakar so ga na tla potegnili varnostniki. Nemudoma po incidentu, potem ko je video Connollyjevega obračuna postal viralen, so za »jajčnega fanta« začeli zbirati prostovoljne prispevke. S temi naj bi Connolly kupil nova jajca, so se šalili iniciatorji kampanje, in seveda poplačal tudi odvetniške stroške morebitnega sodnega pregona. A do tega ni prišlo in Connolly je v minulih dneh 100.000 avstralskih dolarjev podaril organizaciji, ki je s prostovoljnimi prispevki Novozelandcev pomagala svojcem žrtev napada. Dobrim desetim milijonom, kolikor so jih zbrali v zadnjih tednih, se je pridružil še zajeten prispevek »jajčnega fanta«.