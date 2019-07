3000 številk Nedeljskega dnevnika!

Ko so 7. januarja 1962 bralci po Sloveniji v roke vzeli prvo številko Nedeljskega dnevnika, so pognale korenine zvestobe, ki bodo očitno še dolgo močne. Danes namreč držite v rokah 3000. številko časopisa, ki je že več kot 57 let najbolje prodajani tednik v Sloveniji.