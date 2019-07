A ker nekateri primeri izstopajo, je dobro še enkrat spomniti nanje, opozarja novinar Toni Perić v novi številki Nedeljskega dnevnika. V teh vročih dneh sploh niso redki primeri, ko so storilci skozi odprta ali priprta okna in balkonska vrata vstopili v stanovanja, ki so v pritličju ali v prvih nadstropjih, in to ponoči, ko so oškodovanci spali, ali podnevi, ko ni bilo nikogar doma. Stanovanje so običajno zapustili skozi vhodna vrata.

S slovenskim potnim listom lahko brez vizuma potujemo v 80 držav, med drugim v ZDA in Kanado. Prav zato so naši potni listi zanimivi za lopove. Če v tujini ostanete brez tega dokumenta, se obrnite na diplomatsko-konzularno predstavništvo naše države v tujini, če to ni mogoče, pa na upravno enoto najkasneje v osmih dneh po prihodu v Slovenijo.

Kot so pred časom poročali s kranjske policijske uprave, so prijeli moškega, ki je utemeljeno osumljen vloma v stanovanjsko hišo na območju Kranja. Storilec je v stanovanjsko hišo nasilno vstopil tako, da je poškodoval okno, ki je bilo odprto na pregib za zračenje. Med pregledovanjem prostorov ga je v hiši zalotil lastnik. Storilec je pobegnil, oškodovanec pa je stekel za njim – na srečo brez spopada s storilcem, saj so beg opazili tudi policisti in moškega slabo uro po dogodku prijeli, preiskovalni sodnik pa je zoper njega odredil pripor.

Policija ob takih primerih svetuje: če opazite, da je v vašem stanovanju nepovabljen gost, se ne spuščajte v fizično obračunavanje z njim, pač pa si skušajte zapomniti čim več njegovih osebnih lastnosti (barva las, poteze obraza, način hoje, levičar ali desničar, posebna znamenja na telesu, smer pobega, vozilo…). Opazujte, kje se je storilec gibal, kaj je prijemal, in do prihoda policistov pustite kraj nedotaknjen, da se bodo ohranile sledi, ki so pomembne za odkritje in dokazovanje kaznivega dejanja. Takoj pokličite številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Policija tako kot vsako leto tudi letos svetuje, da pred odhodom na dopust izključite različne porabnike energije, zaprite dovod plina in vodovodne pipe, še posebno tiste pri pralnem stroju, kjer pogosto prihaja do izlivov vode. S prijatelji se dogovorite, da bodo občasno popazili na vaše stanovanje, in jim povejte svoj začasni počitniški naslov. Poskrbite, da stanovanje že na prvi pogled ne bo videti zapuščeno, pred odhodom pa preverite še stanje vašega jeklenega konjička in morebitna popravila.

Da bo avtomobil še naprej ostal v vaši lasti, policisti svetujejo, da ne parkirate na neosvetljenih parkiriščih. Ko zapustite vozilo, izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtite volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zaprite vsa vrata in okna ter zaklenite vozilo. Nikoli ne puščajte vrednejših osebnih predmetov (kovčki, denarnice, listine) na vidnih mestih, kajti ti privabljajo tatove.