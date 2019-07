Na celjskem sodišču sta se namreč zoper Rotnika, ki je celo desetletje, ko je bil na čelu TEŠ, obračal državne milijone, začela prva sodna postopka, piše Mojca Marot v novi številki Nedeljskega dnevnika. Stolček prvega moža TEŠ je zasedel, ko je imel 35 let, nekaj zaslug za to naj bi imel tudi njegov stric Peter Tevž, nekdanji lastnik Papirnice Radeče. Sedem let je nato Rotnik vodil TEŠ, ravno v času njegovega vodenja pa so v Šaleški dolini začrtali postavitev megalomanskega šestega bloka, ki naj bi degradirano dolino rešil pred vse bolj škodljivimi emisijami na eni strani in hkrati zmanjšal stroške na drugi, saj naj bi v njem skurili manj premoga, s tem pa naj bi bilo tudi škodljivih izpustov v okolje občutno manj.

A po sedmih letih vodenja so ga razrešili, saj se je projekt s prvotnih 600 milijonov podražil na kar 1,4 milijarde evrov, zato so mu očitali nerentabilnost projekta. V času vlade Boruta Pahorja, med letoma 2008 in 2012, je bil Rotnik tudi predsednik upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe, leta 2013 pa se je po natanko desetletju vrnil tja, kjer je službeno pot začel, v velenjsko komunalo. V njej je bil direktor do leta 2017, ko je moral zaradi vse večjih očitkov o netransparentnosti pri projektu šestega bloka in vse glasnejših govoric o bajnih zaslužkih s provizijami tudi ta stolček prepustiti drugemu.

Prav zaradi sumljivih poslov v TEŠ so kriminalisti že pred sedmimi leti potrkali tudi na vrata Rotnikove hiše v Florjanu pri Šoštanju, čeprav takrat že ni bil več na čelu TEŠ. Rotnika in še eno odgovorno osebo v TEŠ so sumili, da sta v sodelovanju z drugimi storila več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic. Odgovorna oseba TEŠ naj bi med letoma 2006 in 2008 sprejela več spornih poslovnih odločitev in sredi leta 2008 sklenila pogodbo s francoskim Alstomom za dobavo glavne tehnološke opreme za šesti blok v skupni vrednosti več kot 650 milijonov evrov. Kazenskih ovadb proti nekdanjemu vodstvu TEŠ je bilo pozneje vloženih še kar nekaj, vlagala pa sta jih tako Holding Slovenske elektrarne kot tudi sam TEŠ, še pred tem pa je nekdanja ministrica za gospodarstvo Darja Radić Nacionalnemu preiskovalnemu uradu poslala ducat spisov zaupne dokumentacije, tudi revizijo PriceWaterhouseCoopers, ki je bila do projekta TEŠ 6 zelo kritična. Kot tudi do postopka izbire dobavitelja in povezav pri tem, zaradi česar se je projekt podražil na vrtoglavih 1,4 milijarde evrov.