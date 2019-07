Ivanišin pojasnjuje, da se filmska zgodba nanaša na moškega, ki ga ni poznal, srečal ali videl. »Mnogo kasneje sem bral zgodbo o njegovi smrti in potem še vrsto zgodb o njegovem življenju. Tako v sebi nosim podobo popolnega neznanca, ki se v mojih predstavah meša s podobo nekoga iz moje družine. To je bilo izhodišče za film, ki so mu življenje posodili ljudje iz Porabja, torej pripadniki slovenske manjšine na Madžarskem.«

Leta 1981 rojeni Ivanišin se je že uveljavil s filmi, kot so Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba (v sorežiji z Rajkom Grlićem), ki je med drugim prejel vesno za posebne dosežke, Playing Men, ki je dobil vesno za najboljši dokumentarec in vrsto mednarodnih nagrad, ter večkrat nagrajeni dokumentarni film Karpopotnik o Karpu Godini. kul