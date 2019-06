Tanja Žagar ima nostalgijo

Martin Golob kolesari šele, ko je vroče

David Urankar že oglašuje zaščito

Primož Roglič skriva sinov obraz

Ema Kurent prebolela parkiriščni škandal

Zlatko na klasičnem slovenskem dopustu

Ta teden mineva dvajset let, odkar je dekliška pop zasedba Foxy teens na Slovenski popevki zmagala s skladbo Naj pada zdaj dež, nam je Tanja Žagar sporočila na instagramu, pri tem pa se še malce sprehodila po starih posnetkih. Med drugim je našla fotografijo njihove vaje iz leta 1996, saj jo je podoba nerodno plešočih članic menda spravila v smeh. V komentarjih pod fotografijo se je oglasila tudi nekdanja članica Mirna Reynolds, ki jo je podoba prav tako zabavala. Vprašala se je, kaj neki je bilo narobe z menedžerjem Mikijem Šarcem, da je verjel v njih oziroma »videl prek vsega tega«. Tanja Žagar, takrat štirinajstletnica in danes Šarčeva partnerica, je na vprašanje, ki je predvsem nelagoden opomin, da se z Mikijem Šarcem poznata že iz njenih otroških let, odgovorila, da tudi sama umira od smeha.Na spletni sceni uveljavljeni bohinjski župnik Martin Golob je očitno zavezan krščanskemu načelu trpljenja, saj je na instagramu prav v dneh, ko se temperature dvigajo nad trideset, naznanil začetek kolesarske sezone. »Veter v laseh, muhe v zobeh,« je Golob zapisal pod selfijem, ki ga je menda posnel med kolesarjenjem do maše. Eden od sledilcev je vseeno opozoril na pomanjkljivost – razočaralo ga je namreč, da se sicer zgledni župnik naokoli vozi brez zaščitne čelade.Poletje je tu, s tem pa tudi nove poslovne priložnosti za uveljavljenega manekena, televizijskega voditelja in spletnega vplivneža Davida Urankarja. Nacionalkina jutranja oddaja Dobro jutro, pri kateri redno sodeluje, se je resda odpravila na sezonski oddih, a življenje in delo vplivnežev z instagrama ima drugačne zakonitosti in terja nekoliko več predanosti poslu. Urankar na instagramu tako trenutno že oglašuje letnemu času primerne tematike – med drugim varno vožnjo in linijo krem za zaščito pred soncem.Najuspešnejši slovenski kolesar Primož Roglič je nedavno rojstvo svojega prvega otroka naznanil kar prek instagrama, četudi je z informacijami precej skoparil. Da je dobil sina, se je razvedelo šele pozneje, sam je zapisal le, da se mu je zgodila doslej največja zmaga, in partnerici sporočil, da je ponosen nanjo. Obraz dojenčka na objavljeni fotografiji je zakril s simbolom leva, kralja živali pa je dodal tudi k podpisu pod posnetkom, zaradi česar bi bolj pretkani sledilci lahko ugibali, da sta prvorojenca poimenovala kar Lev.Astrologinja in kolumnistka Ema Kurent je pred kakšnim mesecem spletno javnost razburila s priznanjem, da pred trgovinami ponosno parkira na prostorih za invalide, saj niso nikoli zasedeni in so zato posebej priročni. Za svojimi besedami je stala tudi potem, ko so jo opozorili, da je takšno stališče nedopustno, zdaj pa je očitno prebolela vse neprijetnosti v zvezi s škandalom, zaradi katerega je nazadnje ostala brez redne kolumne v reviji Lady. Je že na dopustu – s sledilci trenutno deli utrinke s potovanja po Albaniji, kjer je za zdaj še ni zmotil noben državni ukrep v prid ranljivim skupinam.Večina estradnikov in vseh drugih uporabnikov instagrama poleti najraje objavlja podobe z zaželenih lokacij na hrvaški obali ali vsaj ob kakšnem imenitnem bazenu, popularni raper Zlatko pa se je temu uprl. Objavil je fotografijo, na kateri v kratkih hlačah in majici brez rokavov počiva na plaži na manj eminentni lokaciji v Kopru. »Slana voda, sladke skrbi,« je zapisal Zlatko, ki mu kot izvajalcu pesmi o lepotah naše države seveda zadostuje osvežitev, ki jo ponuja domača obala.