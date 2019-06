Novo življenje Denise Dame

Razvpita slovenska spletna zvezdnica Denise Dame je pred časom izbrisala vse svoje objave na instagramu in youtubu ter obrnila nov list v svojem življenju. Kot kaže, se je preselila v London, kjer nastopa oziroma obiskuje tamkajšnji BDSM-klub z imenom Turture garden (po naše Mučilni vrt). Fotografije oprav, ki so ustrezne tematiki kluba, redno objavlja na instagramu, poskrbi pa tudi za ustrezne opise. Pod pričujočo fotografijo je na primer zapisala, da v ozadju igra glasba iz serije Twin Peaks, ob angleškem očetovskem dnevu pred dnevi pa je podoben posnetek opremila z voščilom vsem »njenim očkom«.Medtem ko se njegov večni popevkarski tekmec Miran Rudan na instagramu predvsem razburja o nepoštenosti in dvoličnosti ljudi, pa Vili Resnik prikazuje prijetnejše plati življenja. Poleg mnogih svojih nastopov, na katerih tradicionalno pleše na mizi, se rad fotografira v bližini cvetočih grmičkov in raznih znamenitosti, saj kot navdušeni amaterski fotograf ceni razgibano lepoto naravne in kulturne dediščine. Pa tudi laskavo svetlobo poletnih večerov – takole so ga pred dnevi ovekovečili na domačem vrtu, preden se je odpravil na zabavo.Zaradi množične priljubljenosti temačne mini serije o jedrski katastrofi v Černobilu je bliskovito zraslo zanimanje za obisk tamkajšnjega območja, predvsem zapuščenega mesta Pripjat. Mesto bo za življenje neprimerno še nadaljnjih 24.000 let, sevanje pa je menda dovolj obvladljivo, da dovoljuje nekajurni obisk, seveda v družbi izkušenih turističnih vodnikov. Tja v zadnjih mesecih zahaja vse več uporabnikov instagrama, ki razkrajanje tamkajšnje infrastrukture vidijo predvsem kot odlično ozadje za svoje modne posnetke. Organizatorji so izdali opozorilo, da takšno početje iz spoštovanja do nesreče morda ni ravno primerno, mi pa medtem čakamo, da pot zanese tja tudi nekdanjega pevca Sebastiana. Ta je tovrstne fotografije med drugim že posnel v taborišču Auschwitz in pred spomenikom judovskim žrtvam v Berlinu.Igralka Tanja Ribič nam v poletnih dneh po instagramu najraje kaže utrinke iz znamenite družinske poletne rezidence v Piranu, tokrat pa nam je ponudila vpogled v zakulisje svojih kozmetičnih procedur. V Ljubljani si je privoščila trajno gelish manikiro v kombinaciji z masažo rok, obenem pa izdala še, da v resnici ni tako fina, kot si predstavljamo. Znano je, da je predana vrtnarjenju, zato je trajno lakiranje nohtov predvsem investicija v to, da bo lahko še naprej, kot se je izrazila sama, »rofkala po zemlji«.Prejšnji teden so podeljevali medijske nagrade žarometi in med prejemniki so se znašli tudi kuharji Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi oziroma poptevejev šov Masterchef. Zvezda večera je bil kljub širokemu naboru medijskih obrazov predsednik republike Borut Pahor, ki je zaradi rednega udejstvovanja na instagramu pometel s konkurenco, kot sta Cool fotr in svetovalka za ličenje Gaja Prestor, ter domov odnesel žaromet za spletno zvezdo leta. Nagrajeni predsednik je na podelitev prišel osebno in tako ni nenavadno, da je Jezeršek na svojem instagramu namesto posnetka s kristalnim kipcem raje objavil kar fotografijo v družbi zvezdniškega sonagrajenca.Voditeljica TV-oddaje Klepet ob kavi in podjetnica Jasmina Kandorfer je začela turistično dejavnost, izleti v njeni organizaciji pa zanimajo predvsem tiste, ki dajo kaj na duhovni razvoj. Potovanju do bosanskih piramid, kjer so se izletniki napolnili s tamkajšnjimi posebno ugodnimi energetskimi polji, so nedavno sledile počitnice na dalmatinski otok Iž, kjer so zainteresirani med drugim izvajali jogo na pomolu in se mazali z blatnimi žavbami. Jeseni pripravlja še večji podvig, saj ponuja petnajstdnevno potovanje v Peru. Tudi tam so namreč aktivne blagodejne energije, v organizaciji Kandorferjeve dostopne že za okoli 3500 evrov na osebo.