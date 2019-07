Predsednik Pahor hrani vrabce v lokalih

Neprijetnosti, ki jih na dvoriščih in terasah mestnih lokalov povzročajo pretirano sproščeni, če ne že kar agresivni ptiči, se očitno ne zaveda predsednik republike Borut Pahor. Na svojem instagramu se je namreč pohvalil s fotografijo, na kateri med pitjem nedeljske kave na neznani lokaciji mimoidočega vrabca hrani s piškotom in s tem neizbežno prispeva k že omenjeni težavi. Državljani, ki sledijo njegovim objavam, sicer menijo drugače. Večina pravi, da je prizor predvsem dokaz njegove prijaznosti in človečnosti.

Filip Flisar po dolgem času pokazal partnerico

Temperamentni štajerski smučar prostega sloga Filip Flisar je po več mesecih, ko je na instagramu objavljal izključno sponzorirane oziroma športne fotografije, končno ponudil utrinek iz svojega zasebnega življenja. Tokrat se mu na posnetku ni pridružila hči, ampak partnerica Monika Vuk, hči razvpitega nekdanjega župana občine Zavrč Mirana Vuka. Fotografijo, ki je sodeč po pripetem cvetu na prsih nastala na nekem poročnem slavju, je opremil s podpisom »my milf« oziroma po naše »moja vroča mamica«.

Samo Login posebne primerke občuduje na Cipru

Samo Login, večkratni prejemnik naziva najbogatejši Slovenec oziroma nekdanji lastnik imperija mobilnih igric, se zadnje leto posveča ljubiteljski fotografiji, pri čemer so njegovi najljubši motivi divje, najraje ogrožene živalske vrste po vsem svetu. Na svoj instagram profil, ki je posvečen izključno omenjenemu hobiju, je nedavno obesil nekaj živalskih portretov iz Afrike, a nazadnje dovolj zanimiv primerek našel tudi doma. Na davčno optimalnejšem Cipru, kjer je dolgo časa oziroma še vedno živi, je namreč našel primerek evropske tarantele. Pravi, da imajo tam največje.

Jan Plestenjak tokrat ni bil sam

Jan Plestenjak srčne tegobe morda dokumentira v svojih skladbah, na njegovem instagramu pa ga boste vseeno le redko oziroma nikoli ujeli v ženski družbi. Kot za božič je tudi na večini fotografij sam in jih sam tudi posname, a tokrat nam je ponudil redek prizor večernega moškega druženja ob hrani, vinu in kitari. Vidno sproščeni Plestenjak je veseljačil z dolgoletnim kolegom, koprskim kitaristom Zdenkom Cotićem - Cotom, in člani vokalne zasedbe Kvatropirci. Pravi, da so se tisti večer ustvarjali spomini, predvsem pa se je pelo.

Jan Oblak se ne boji turistov

Medtem ko se večina dobro situiranih športnikov rada sprošča na samotnejših, le premožnim dostopnih krajih, to ne velja za nekatere naše športne zvezde. Luka Dončić nam te dni maha iz Punata na Krku, še bolj neobremenjen s preživljanjem časa na lokacijah, ki so preobremenjene z množičnim turizmom, pa je nogometni zvezdnik Jan Oblak. Pred časom je sicer dopustoval na jahti, ki je plula okoli Ibize, nedavno pa je na instagramu objavil fotografijo deskanja na vodi. To bi lahko počel kjer koli na svetu, a nogometni zvezdnik se je kljub temu znašel na Blejskem jezeru. Lokalne oblasti se v tem primeru najbrž niso preveč jezile, da se je na Bledu zadrževal eden od slovenskih državljanov, ki so tam v poletnih mesecih zaradi prenatrpanosti nezaželeni.

Sanjska ženska je napisala kriminalko

Nekdaj poptevejeva sanjska ženska, danes modna agentka in novinarka Miša Margan je izdala knjigo pri založbi Mladinska knjiga. Lotila se je leposlovja – napisala je kriminalni roman z naslovom Mesto prevar, ki sodeč po vijoličnih odtenkih naslovnice črpa navdih iz njenega domačega Maribora. »Napeta in strastna kriminalka, ki jo boste prebrali na mah,« nam obljubljajo na naslovni strani, knjiga pa ima tudi že svoj instagram profil, kjer nas dražijo z nekaterimi odlomki. »Skrivaj jo je premeril s pogledom, ko se je v krilu sprehodila mimo njega« in »preteklosti ne moreš izbrisati, samo učiš se lahko iz nje« sta samo dva od izpostavljenih citatov, ki ju na neki točki menda izreče glavna protagonistka romana in ta je, ponavljamo, izšel pri Mladinski knjigi.