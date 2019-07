»Francoske oblasti so bile nedavno obveščene o aretaciji Faribe Adelkhah,« so sporočili s francoskega zunanjega ministrstva. Pojasnili so, da ima raziskovalka na področju antropologije in družbenih ved s pariške univerze Science Po, francosko in iransko državljanstvo.

Pariz je iranske oblasti pozval, naj pojasnijo okoliščine, v katerih je akademikinja, in zakaj so jo aretirali. Francija je zahtevala, naj ji takoj omogočijo dostop do konzularne pomoči. »Doslej nismo prejeli zadovoljivega odgovora,« so pojasnili.