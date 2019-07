Policija je v četrtek sporočila, da so aretirali kapitana in prvega častnika tankerja Grace 1, ki so ga zasegli minuli teden zaradi suma, da prevaža nafto v Sirijo, s čimer krši sankcije EU. V petek so nato aretirali še dva njuna kolega.

Policija je še sporočila, da se preiskava nadaljuje in da ladja za zdaj ostaja v Gibraltarju, ki je britansko prekomorsko ozemlje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaseg tankerja je sprožil diplomatski spor med Teheranom in Londonom. Iransko zunanje ministrstvo je v petek znova posvarilo Britance pred posledicami. "Če se bo Velika Britanija pustila zvleči v nevarne igrice ZDA, bi jim svetovali, naj tega ne storijo," je dejal tiskovni predstavnik Abas Musavi.