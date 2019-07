Nekaj manj kot pet ur je trajal letošnji finale na sveti teniški travi v Londonu. Roger Federer je imel v 16. igri odločilnega petega niza dve zaključni žogici, ki ju je Đoković uspešno obranil. Srbski teniški zvezdnik je dejal, »da je bilo to psihološko gledano njegova najtežja tekma kariere«.

»Ko s tribun vzklikajo 'Roger', v svoji glavi slišim 'Novak'. Sliši se trapasto, a tako pač je,« je dejal nasmejani Đoković, ki pravi, da si pred srečanjem v mislih zavrti scenarij, po katerem je na koncu on zmagovalec. »Vedno si skušam zamisliti, kako zmagam, menim, da tudi iz tega izhaja del moje moči.«

»Poleg železne volje in fizične moči moraš biti seveda psihološko in čustveno trden. Vsaj meni je bolj pomembna notranja bitka in ne toliko to, kar se dogaja zunaj. Situacije na igrišču same po sebi niso odločilne, pač pa je mnogo bolj pomembno, kako jih sprejmeš in kako greš čez njih,« se je o razmišljanju med tekmo razgovoril 32-letni Beograjčan.

»Če je večina gledalcev v ključnih trenutkih na tvoji strani, ti lahko pomagajo. To ti da dodaten zanos, moč in energijo, če tega ni, potem moraš te stvari poiskati v sebi.« To je Đokoviću seveda uspelo že ničkolikokrat, nič drugače ni bilo včeraj, saj ni skrivnost, da je Roger ljubljenec občinstva. Novak sicer pravi, da igralci trenirajo za takšne športne trenutke: »Na koncu sem čutil izjemno olajšanje. Za takšne trenutke živiš in garaš. Ti trenutki osmislijo vse minute treninge, ki jih oddelaš, da sploh prideš v takšno situacijo, ko igraš proti enemu izmed svojih največjih rivalov.«