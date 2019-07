Kako bi sicer opredelili teniško poslastico izpred enajstih let, dolgo slabih pet ur, ki jo imajo teniški navdušenci na polici med Botrom (1972) in Državljanom Kanom (1941)? O kateri so pisali knjige in snemali dokumentarce? Wimbledonski finale leta 2008 je bilo tretje zaporedno srečanje Federerja in Nadala v finalu na sveti travi.

Leta 2006 je Federer na svoji najljubši podlagi Španca še premagal z lahkoto (6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3), v prvem nizu mu je celo zavezal kravato, že leto kasneje pa je bilo jasno, da je Nadal pripravljen spremeniti način igranja in izzvati kralja zelene podlage. Rezultat? Tri ure in 45 minut čudovitega tenisa, ki ga je treba odsvetovati srčnim bolnikom, saj se je srečanje zavleklo v peti niz, kjer je krajšo potegnil Nadal (7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2).

Najboljša partija vseh časov Londonska legenda pravi, da je danes 33-letni Majorčan leta 2017 jokal v garderobi. Šlo je za enega tistih trenutkov v športnikovi karieri, ko se je treba pobrati in pokazati šampionsko srce. Eno leto kasneje sta Rafaelova odločnost in Federerjeva genialnost spisali eno najlepših poglavij teniške zgodovine. Že res, da je po še debelo uro (4 ure in 48 minut) daljšem srečanju in vnovič petih nizih klonil Švicar, a kdor je leta 2008 gledal finale v živo, ve, da je takrat zmagal tenis. Nori so že vrhunci klasičnega srečanja. Tekmeca sta pred takratnim finalom v Londonu skupaj dobila 14 izmed 16 turnirjev za grand slam, Nadal je pred tem osvojil četrti zaporedni Roland Garros, Federer je lovil svojega šestega zaporednega v Wimbledonu, na vrhu elektronske lestvice je bil že 231. teden, na travi je imel v žepu niz 65 zmag. V srečanju preobratov in presežkov, kjer sta se spopadla dva zelo različna stila, je Federer ob 52 neizsiljenih napakah zadel 89 winnerjev, Nadal jih je na drugi strani ob komaj 27 neizsiljenih zmogel 60. Španec je dosegel 209 od skupno 413 tisti dan odigranih točk. Številke govorijo zase, a so del zgodbe. 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8) in 9-7. Ta tenis je potrebno videti.

Četrto srečanje v Wimbledonu Čeprav po enajstih letih težko pričakujemo podobno klasiko, mediji upravičeno napovedujejo srečanje leta, saj ostaja za švicarsko-špansko rivalstvo malo časa. Federer bo namreč na začetku avgusta dopolnil že 38 let, Nadal jih šteje 33. Analitiki pravijo, da bo moral Švicar, če želi poseči po zmagi, srečanje zelo hitro obrniti v svojo prid, saj bodo morebitni podaljški šli na roko Špancu, ki je letos v Parizu slavil že nepojmljivih dvanajstič. To bo sicer že njuno 40. medsebojno srečanje, Nadal se lahko pohvali s 24 zmagami (62 %), Federer (38 %) s 15, 14-krat pa sta se doslej srečala na odprtih prvenstvih. Četrtič torej v Wimbledonu, kjer z 2:1 vodi švicarski maestro, ki ima tu tudi rekordnih osem naslovov, mlajši tekmec dva. Skupno jih ima Federer, ko govorimo o zmagah na turnirjih velike četverice, 20, Nadal dve manj. Federer je v All England Clubu v četrtfinalu proti Keiju Nišikorju zabeležil 100. zmago, za prihod v polfinale pa je na igrišču preždel devet ur in 23 minut ter oddal dva niza. Rafa je za to potreboval še uro in 21 minut več, je pa izgubil zgolj en niz, edinega je oddal proti Nicku Kyrgiosu. Proti Samu Querreyju je v statistiko v Londonu dodal 53. zmago.

Kralj trave proti kralju peska »Eden drugega poznava do obisti. Veselim se dvoboja. Verjetno ves teniški svet,« je pred pričakovanim srečanjem dejal Švicar in ob tem pokomentiral nasprotnika: »Rafa se je skozi leta neverjetno popravil igro na travi, igra tudi precej drugače. Spominjam se, kako je serviral včasih in kako močnejši ima servis danes. Točke sedaj zaključuje precej hitreje. Lahko bi se do onemoglosti posvetil taktiki, lahko pa si enostavno rečem, da je sezona trave in pridem igrati svojo igro.« Seveda se ponovnega snidenja z velikim tekmecem in prijateljem veseli tudi Španec: »Igrati proti Rogerju je vedno nekaj posebnega, po enajstih letih se veselim vrnitve na centralno igrišče. Vse manj priložnosti je, da zaigrava drug proti drugemu, ne pričakujem, da se bom naučil nečesa novega, temveč igranja proti verjetno najboljšemu igralcu vseh časov na travi. Igra dobro, počuti se dobro, igrati bom moral svoj najboljši tenis.«