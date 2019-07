»Ah, z moje plati mi 19. mesto ne pomeni nič. Nisem vozil na svoj rezultat in sem se le zapeljal skozi cilj. Žal mi v zadnjih desetih kilometrih ni uspelo privoziti v ospredje, da bi lahko pomagal Sonnyju Colbrelliju za sprint,« je Jan Tratnik razočarano opisal svojo plat sedmega dne Toura. Najdaljša, 230 kilometrov dolga etapa se je končala s sprintom, v katerem je glavni sprinter ekipe Bahrain-Merida moral priznati premoč le trojici: Dylanu Groenewegnu (Jumbo-Visma), Calebu Evanu (Lotto Soudal) in Petru Saganu (Bora-Hanshgohe). Tratnik je želel, da bi kot Matej Mohorič prispeval svoj del, s katerim bi Italijan lahko naredil še kaj več.

»Ob taki konkurenci, kot je na Touru, je težko narediti kar koli. Sam sem se deset kilometrov trudil, da bi se prerinil v ospredje in naredil zavetrje za Sonnyja. Odprlo se mi je v zadnjem kilometru, a sem dotlej porabil preveč energije, tako da na koncu nisem zmogel,« je pojasnil Tratnik. Colbrelli je na lestvici najboljših sprinterjev v razvrstitvi za zeleno majico drugi (121 točk), daleč za Petrom Saganom (177 točk) in pred Elio Vivianijem (117).

Če Groenewegen dobi prostor v zadnjih stotih metrih, je vedno lahko najhitrejši. »Hvala ekipi, ki verjame vame. Po težkem začetku Toura (padec v prvi etapi, op. p.) se zadnje dni znova dobro počutim. Sprinterski dvoboj z Ewanom je vedno tesen, tokrat sem bil hitrejši,« je po svoji prvi letošnji in četrti zmagi na Touru dejal 26-letni Dylan Groenewegen. Ekipa Jumbo-Visma je zmagala že na tretji od sedmih etap. Tudi po denarnih nagradah v uvodnem tednu je že presegla 50.000 evrov nagrad, Bahrain-Merida je po tem kriteriju šesta na lestvici.

Konec tedna sledita zelo razgibani etapi do St. Etienna (200 km) in Briouda (170). Bržkone v ekipi Trek nimajo niti moči niti interesa, da bi majico branili za vsako ceno, s šestimi sekundami zaostanka pa na rumeno čaka Julian Alaphilippe. Glede na razgibano traso s strmimi odseki se obeta velika priložnost za ubežnike. Tudi Tratnik in Mohorič sta kolesarja za tovrstne podvige. »V soboto bo vsak želel v beg. Poskušal bom, obljubiti pa ne morem, da bom med ubežniki,« se zaveda Tratnik. »Kri v ustih bo že od starta. Poskusil bom, ali mi bo uspelo, pa boste videli na televiziji,« dodaja Matej Mohorič.