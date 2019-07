Deceuninck - Quick Step je v dveh dneh zabeležil dve zmagi, Viviani pa je v Nancyju nadaljeval italijansko slavje. Na zadnji etapi, ki se je končala v tem mestu, je namreč slavil Matteo Trentin.

Prvi Slovenec na cilju je bil na 14. mestu Matej Mohorič, ki je sicer v zaključku delal za prvega sprinterja Bahrain-Meride, Italijana Sonnyja Colbrellija, a se je ta v zadnjem kilometru "izgubil" ter končal na 18. mestu. Drugi Slovenec v Bahrain-Meridi Jan Tratnik je bil 110. Oba Slovenca sta sicer vpisala čas zmagovalca.

Sicer precej dolgočasna etapa - beg dneva trojice kolesarjev glavnine ni niti za trenutek zaskrbel - je nekaj akcije dobila v zadnjih 20 kilometrih. Zadnji vzpon dneva četrte kategorije je bil prelahek, da bi glavnino razbil, na spustu proti Nancyju pa je s samostojnim napadom poskusil Francoz Lilian Calemejane. Na čelu dirke je vztrajal šest kilometrov, nato pa so se spredaj postavile sprinterske ekipe in ga hitro potisnile na začelje.

Čeprav si je v ponedeljek Alaphilippe s pogumno akcijo prikolesaril etapno zmago in rumeno majico vodilnega, je danes nesebično pomagal moštvu na poti do novega uspeha. Prvi je začel z močnim pospeševanjem, delo pa nato prepustil naslednjim članom belgijske ekipe. Viviani je sprint zaključil, kot od njega pričakujejo - z zmago.

Italijan je prišel do prve etapne zmage na Touru in ima zdaj etapno prvo mesto na vseh treh tritedenskih dirkah. "Zmaga mi pomeni ogromno. Ne verjamem še povsem, kaj mi je uspelo. Etapno slavje na Touru je bilo glavni cilj sezone. Prvo priložnost na letošnji dirki smo izpustili, a smo oblekli rumeno majico. Danes smo opravili izjemno delo, videli ste, kako je deloval sprinterski vlak. Moram se zahvaliti ekipi, neverjetna je bila. Jaz sem moral delo le dokončati v zadnjih 180 metrih. To počnem najbolje," je dejal Viviani, ki naj bi v naslednji sezoni zamenjal moštvo in se preselil v francoski Cofidis.

V skupnem seštevku do večjih sprememb ni prišlo. Alaphilippe je ohranil 20 sekund prednosti pred Belgijcem Woutom van Aertom na drugem in 25 sekund pred Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom na tretjem mestu. Tratnik je 67., Mohorič 82.

Sredina etapa med Saint-Die-des-Vosges in Colmarjem bo precej bolj razgibana. Kolesarje na 175,5 kilometrski trasi čakajo štirje vzponi, dva tretje in dva druge kategorije.