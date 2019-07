Sprint za drugo mesto je dobil Avstralec Michael Matthews, za njim so se zvrstili Belgijec Jasper Stuyven, njegov rojak Greg Avaermaet, Slovak Peter Sagan in Italijana Matteo Trentin in Sonny Colbrelli.

V skupnem seštevku ima Alaphilippe, ki je lani na Touru osvojil pikčasto majico za najboljšega hribolazca, 20 sekund prednosti pred Belgijcem Woutom Van Aertom, Nizozemec Steven Kruijswijk na tretjem mestu zaostaja 25 sekund.

Od dveh Slovencev, kolesarjev ekipe Bahrain Merida, je bil danes boljši Jan Tratnik, z zaostankom treh minut in 51 sekund je zasedel 72. mesto, Matej Mohorič pa je bil 92., zaostal je osem minut in 43 sekund.