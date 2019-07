Silverstone je prav posebno dirkališče za sodobno formulo ena, saj se je na tem nekdanjem vojaškem letališču, s katerega so med drugo svetovno vojno vzletali bombniki pri napadih na Nemčijo, začela zgodovina formule ena. Prva dirka je bila v soboto, 13. maja 1950, torej bo letos steza gostila že 70. veliko nagrado Velike Britanije (vmes je bilo nekaj dirk še v Aintreeju in Brands Hatchu). Prvi Britanec, ki je zmagal na tej stezi, je bil leta 1958 Peter Collins s Ferrarijem. Kot zanimivost omenimo, da je prav v Silverstonu tudi Ferrari prvič stal na najboljšem startnem mestu, ko je za krmilom rdečega dirkalnika sedel Argentinec José Froilán González. Letos bo tudi ekipa Williams praznovala okroglo obletnico (jubilej), pred davnimi 40 leti je slavila prvo zmago s Clayem Regazzonijem.

Danes sodobna formula ena kar 70 odstotkov kroga v Silverstonu odpelje s polnim plinom, hitri ovinki pa niso pisani na kožo letošnjemu Ferrariju, česar se dobro zavedajo tudi rdeči. Zato največji favorit ostaja Lewis Hamilton, ki je moral v Avstriji požreti marsikatero pikro pripombo. Po dirki so namreč pri Red Bullu oznanjali, da je njihov Max Verstappen vseeno najboljši dirkač v startni vrsti, kar pa je Britanca Hamiltona pustilo precej hladnega. »Ne primerjam se z nikomer, ker tega sploh ne potrebujem. Ne vem, kdo je najboljši dirkač, toda kot vedno obstajajo ljudje, ki pač potrebujejo nekaj več pozornosti. Max je bil v Avstriji zelo dober, mi pa smo se borili s pregrevanjem dirkalnika. Silverstone je lahko že povsem druga zgodba,« pravi Lewis Hamilton, ki bo konec tedna lovil že šesto zmago na domači dirki.

Zmago v Avstriji je zelo relativiziral tudi sam Verstappen. Bil je vesel zmage, a se zaveda, da je bila dosežena na stezi, ki je zelo primerna za redbullov dirkalnik. »A to je preteklost. Tam je bilo vse malce drugače, Silverstone je steza, na kateri lahko dam vse od sebe, pa mogoče ne bom mogel višje od petega ali šestega mesta,« meni Max Verstappen. Na prostih treningih sta bila oba Mercedesova dirkača med hitrejšimi, najbolj pa je bodla v oči Hamiltonova prednost na daljših segmentih, t. i. long runih, ki so odločilni za dirko.

Prireditelji dirke so na novo preplastili stezo, ki je bila na prvih treningih še zelo spolzka, letos pa imajo dirkači na voljo le dve coni DRS, saj so zaradi varnosti ukinili tisto po ciljni ravnini in v prvih dveh ovinkih. Najbolj razveseljiva novica pa je, da bo Silverstone gostil dirko formule ena še pet let, torej do vključno 2024.