Nova preizkušnja v letošnjem prvenstvu formule 1 bo torej le teden dni po dirki v Franciji, kjer sta premočno slavila Mercedesova dirkača. Vseeno se pri srebrnih z malce več skrbmi ozirajo proti naši severni sosedi, natančneje Spielbergu. Mercedes namreč na tej stezi ne pričakuje takšne premoči, kot jo je imel v Franciji.

Vodja ekipe Toto Wolff je nanizal kar nekaj razlogov, zaradi katerih se bosta Lewis Hamilton in Valtteri Bottas še bolj znojila pod avstrijskim soncem. »Zagotovo ne bo tako, kot je bilo v Franciji, ker je steza v Avstriji povsem drugačna. Najbolj nas skrbi dolg vzpon proti tretjemu ovinku, tukaj bi Ferrari lahko spet izkoristil močnejšo pogonsko enoto. Poleg tega bo zelo vroče in Ferrari ima vseeno manj težav s hlajenjem dirkalnika kot mi,« pravi Toto Wolff.

Pri Ferrariju zdaj le nemočno odkimavajo z glavami, saj zadnje novosti na dirkalniku, s katerimi so želeli presenetiti Mercedes v Franciji, očitno ne delujejo tako, kot bi morale. »Kar koli smo namestili na dirkalnik, je bilo še slabše. Zato moramo zdaj narediti korak nazaj in zbistriti glave. Težav imamo res veliko, a vseeno ostajamo optimisti. Spet bodo prišle dirke, ko bo Mercedes premagljiv,« pa napoveduje Sebastian Vettel . Ravno Avstrija bi lahko bila ena od takih dirk.

Deset zaporednih zmag za srebrne, če štejemo še nekaj dirk iz lanske sezone, jim daje sicer nekaj upanja, a vsaka taka serija se mora slej kot prej končati. Lani na primer so v Avstriji zabeležili celo dvojni odstop, kar se jim ni primerilo že nekaj časa. Prav zanesljivost je drugi razlog za Wolffovo zaskrbljenost. Celo 76 točk prednosti Lewisa Hamiltona pred Sebastianom Vettlom ga ne more povsem pomiriti, kajti drugi njihov dirkač Valtteri Bottas trenutno ni v najboljši formi. Poznavalci pravijo, da ima Finec največ težav s pnevmatikami, s katerimi se na bolj vročih dirkah ne znajde najbolje, dejstvo pa je, da bo moral pošteno stopiti na plin, če bo želel obdržati stik s Hamiltonom.

Vettel še brez zmage v Spielbergu

Ena časovno najkrajših stez v koledarju, en krog dirkači odpeljejo v malo več kot minuti, kar 65 odstotkov kroga pa prevozijo s polnim plinom, naj bi bila vsaj teoretično bolj pisana na kožo Ferrariju. Res pa je tudi, da na tej stezi ravno Sebastian Vettel do zdaj še nikoli ni zmagal.

Vroče je tudi pri Red Bullu, ker ekipa v Spielbergu dejansko nastopa na domači dirki, saj rdeči biki tekmujejo z avstrijsko licenco. A to jim veliko ne pomaga, ker se trenutno s tekmeci bori le z enim dirkačem, in sicer Maxom Verstappnom. Mladi Nizozemec je letos precej bolj preudaren in potrpežljiv ter niza dobre rezultate enega za drugim, čeprav mu tehnika kaj več ne dopušča. Na drugi strani njegov ekipni tovariš Pierre Gasly vedno bolj izgublja stik s Verstappnom. Tudi v Franciji je bilo tako, zato ekipo že mineva potrpljenje. Po zadnjih govoricah sodeč je Francoz tik pred tem, da ga v ekipi zamenja Danil Kvjat iz sestrske ekipe Toro Rosso. Ali se bo to res zgodilo, oziroma kdaj, pa je vprašanje časa. Tako lahko rečemo, da Gasly v Avstriji zdaj dirka predvsem za nadaljevanje kariere pri Red Bullu.