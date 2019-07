Aluminij je zamenjal trenerja Oliverja Bogatinova, sicer je pa zadržal postavo, ki je končala lansko prvenstvo. V Sežano gredo kot favoriti, a to je bila tudi Gorica, pa je v izločilnih tekmah s Sežanci izpadla. V tistih dveh tekmah so Sežance krasili tovarištvo, fokus in previdnost. Za srednje ekipe, med katere spada tudi Aluminij, bi bilo lahko to dovolj. Sploh na domačem terenu in na prvi tekmi. Kar namiguje na možnost remija, ki je vreden 3,30 in s katerim bi bili na uvodni tekmi verjetno zadovoljni tudi gostje. Toda če že komu nameniti dvojni znak, je to vseeno Aluminij, kvota zanj pa niti ni majhna (1,55), medtem ko se v dilemi med manj ali več od treh golov skupno zdi bolj smiselno igrati na manj, kar je sicer vredno 1,80.

Na drugi sobotni tekmi Maribor pričakuje Triglav. Ta je izgubil predvsem Muamerja Svrako, sicer pa je ekipa ostala približno podobna, novinec Elvedin Herić pa se za zdaj zdi posrečen izbor, ker kaže tekmovalnost. V minuli sezoni je veljalo, da Triglav lahko zadene proti vsakomur. To so pokazale tudi priprave (2:3 z Vojvodino in 2:2 s Krasnodarjem), zato se v razmerju med višino kvote in možnostjo, da se stava uresniči, zdi najprimernejših 1,70 na »oba gol«. Nedelja se bo začela z ljubljanskim obračunom med Bravom in Olimpijo. Slednja je evropsko sezono vnovič začela slabo, a je ekipa (razen Roka Kronavetra) čez poletje nespremenjena. Nekam proti 1:3 nese predvidevanje razpleta te tekme. Z vsem pripadajočim, vključno z 2,60 visokim hendikepom za zmago gostov z več kot golom razlike.

Derbi prvega kroga bo v Celju, kamor prihaja Mura, toda Celje brez Rudija Požega Vancaša in Lovra Cveka ni ista ekipa, kot je bila lani, medtem ko je Mura šibkejša kvečjemu za Roka Sirka. Dvojni znak na goste je vreden 1,53 oziroma 2,85 na zmago gostov. In še Domžale – Rudar. Domačini so čez poletje kupili pametno (Grega Sorčan, Marco da Silva, Branko Ilić), medtem ko je Velenjčanom uspelo zadržati postavo. In če se v kateri tekmi zdi smiselno tvegati z 2,42 visoko stavo, da bo nefavorit (Rudar) zadel prvi, potem je to ta tekma.