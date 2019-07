Igrivo in športno. Iskren turnir. In to je njegov čar. Starti so znali biti ostri, vendar nikdar cinični. Prav tako ni bilo videti hlinjenja težkih telesnih poškodb, kadar je kdo koga zadel ali oplazil po obrazu. Obenem mi je žal Messija. Šele letos, se zdi, so Argentinci dojeli, da ne gre prilagajati ekipe njemu, temveč njega ekipi. Zato veseli informacija, da se od reprezentance ne poslavlja, ampak da bo odigral vsaj še naslednjo Copo, ki bo v Argentini. Presenečenje je seveda uvrstitev Peruja v finale, k čemur je prispevalo pravilo takojšnjih enajstmetrovk brez podaljškov. V primeru slednjih bi se Perujci bržkone poslovili prej. Tako pa finale. Z Brazilijo. No, še prej nas danes čaka tekma za tretje mesto med Argentinci in Čilom. Čeravno se igra za zgolj tretje mesto, bo to za Argentino vendarle priložnost za revanšo po dveh izgubljenih finalih v letih 2015 in 2016, ko jih je Čile obakrat premagal po enajstmetrovkah.

Tudi aktualna psihologija se zdi na strani Argentine. Proti Brazilcem so izgubili po eni boljših reprezentančnih predstav v zadnjih letih, zmaga bi pa lahko utrdila položaje trenutnih igralcev v reprezentanci. Na drugi strani je Čile proti Peruju izpadel tekaško inferioren in brez prodorne ideje v napadu. Hendikep stava na zmago Argentine z več kot golom razlike je vredna 3,00, s točno golom razlike pa 3,45. Prej prvo kot drugo, prav tako pa je pričakovati kakšno minuto več za Dybalo, na katerega kvota za gol je 3,50.

Finalno soočenje Peruja in Brazilije je ponovitev tekme izpred 14 dni, ki jo Brazilija dobila s 5:0. Kljub temu vznemirja 2,25 vredna stava na »oba gol«, vendar pa tudi 3,60 na zmago Brazilije z več kot dvema goloma razlike. Tja nekam proti rezultatu 4:1 nese vse skupaj, izmed stav na strelce pa zbuja pozornost 7,80 na gol C. Cueve.