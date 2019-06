Kvalifikacijske nogometne tekme za evropsko prvenstvo so se že začele. Preveč jih je, da bi prečesali vse, zato poskušajmo izbrskati tiste, v katerih bi se morda lahko zgodil presežek. Kaj, kar bi se lahko obrnilo nam v prid. »Končno«, bi dodal kdo. V smislu kvot, seveda. Začnimo s srečanjem Islandija – Albanija. Zadnjo tekmo sta ekipi odigrali leta 2013 in že v tistih časih so Albanci kazali zobe. Vmes so napredovali, medtem ko Islandci kažejo znake stagniranja: 1,95 je kvota za »oba gol«, pozornost zbuja tudi kvota 2,17 na dvojni znak na Albanijo. Še zanimivejše so kvote na Madžare proti Azerbajdžanu, ki je v Zagrebu resda namučil Hrvate. No, proti istim Hrvatom so Madžari doma 0:1 obrnili v 2:1. Madžari niso prefinjeni, sta jih pa spopadla neka morala in energija, pri čemer je v ospredju napadalec Szalaj, sicer igralec Hoffenheima. Kaže opozoriti še na 4,05 visoko kvoto na Madžarsko zmago z več kot golom razlike. Tretja tekma izbora je Hrvaška – Wales. Sosedom ne bo lahko. Morajo zmagati, v goste jim prihaja Ryan Giggs s svojim pomlajenim Walesom, ki je v napadu hiter. Hrvati tradicionalno težijo k organizirani igri iz učbenikov in se v takšnih tekmah znajo mučiti z zavezanostjo k svojemu slogu igre, medtem ko je Wales bolj »gelibtersko« nepredvidljiv: 1,71 je kvota, da bo Wales zadel oziroma kar 2,05 na »oba gol«. Morebitna mina bi lahko na Finskem dočakala tudi reprezentanco BiH. Težje predvidljiva tekma. Pričakovati je previdnost z obeh strani in bržkone manj od »2,5« gola skupno, vendar pa kaj, ko je kvota na bosansko zmago za več kot gol kar 5,10!

Svojevrsten posladek bo tekma Grčija – Italija, tekma dveh podobnih strategij, kjer je pričakovati manj golov in je zato kvota na vsaj tri gole skupno 2,40. Ne pozabimo niti na finale lige narodov med Portugalsko in Nizozemsko: 1,95 je kvota na to, da bodo prvaki Nizozemci, in 1,75, da bodo to Portugalci. Nizozemci se zdijo bližje naslovu. Čeravno po podaljških.