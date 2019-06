Prvenstvo je zadnja priložnost Lionela Messija, da z reprezentanco osvoji kak naslov. A to velja tudi za Sergia Aguera, ki bo imel, zdi se, tokrat pooblastilo za zabijanje golov, kar se zdi za Argentino dobro. Aguero premore željo. Prvo tekmo igrajo s Kolumbijci v soboto ob polnoči. Idealno. Večer se bo počasi ohlajal, enako morebitna lubenica v hladilniku, na terenu pa bodo Messi, Aguero, Radamel Falcao, Luis Muriel, James Rodrigues. Ni se za pritoževati. 1,48 je vreden gol Kolumbije oziroma 1,85, da zadeneta obe ekipi. Posebno pozornost pa zbuja 4,30 visoka kvota na zmago Argentine z več kot golom razlike. Za favorite se štejejo gostitelji Brazilci, ki pa se jim je poškodoval Neymar. Rezultati pripravljalnih tekem kažejo na razigranost, vendar pa je Philippe Coutinho kot največja preostala zvezda muhast igralec.

V uvodni tekmi z Bolivijo bi Brazilija morala zmagati, vendar pa velja biti pri odločanju za hendikepe previden. Ni nujno, da se bo končalo s 7:0 kot na zadnji pripravljalni tekmi s Hondurasom. Zmaga z dvema goloma razlike bi bila za začetek povsem dovolj. Za drugo mesto v skupini za Brazilci si bosta prizadevala Venezuela in Peru. Soočila se bosta že v prvem krogu. Zelo možen je remi za kvoto 2,95, mamijo pa višje kvote na oba gol in skupno tri gole. Prej prvo za kvoto 1,95. Kot gostujoči ekipi na prvenstvu nastopata tudi Katar in Japonska, finalista azijskega prvenstva, v katerem je Katar zmagal. V nedeljo se bodo pomerili s Paragvajem in znalo bi se zgoditi kaj presenetljivega. Že kvota 1,71 na katarski gol se zdi spodoben poskus. Podobno velja za Japonske nogometaše v torek proti Čilu. Dvojni znak na njih je vreden 2,55, zmaga pa 7! Še prej se bosta v nedeljo opolnoči pomerila Urugvaj in Ekvador, kjer 2,32 visoka kvota malodane sili v stavo na »oba gol«.