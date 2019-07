Za nogometaše Olimpije se je evropska premiera znova spremenila v nočno moro. Ljubljančani so bili taktično nemočni proti povprečnemu latvijskemu predstavniku Rigasu, ki se je v Stožicah večinoma branil in igral na protinapade. Slovenski pokalni prvaki se niso znašli v vlogi favorita, zato jim grozi, da bodo še tretjič v zadnjih štirih letih ostali praznih rok že na začetku mednarodne poti. Prihodnji četrtek bodo morali na gostovanju za napredovanje zmagati vsaj z 2:0, 3:1, 4:3 ...

Trener Olimpije Safet Hadžić je imel prav, ko je pred tekmo napovedal, da bo odločala nogometna inteligenca. Ljubljančani je niso pokazali in bili z grenkim porazom kaznovani za nered v igri. V prvem polčasu so bili v počasnem ritmu preveč previdni in predvidljivi. Namesto da bi s kombinatorno igro hitrih podaj izmučili in nadigrali tekmeca, se je moštvo brez pravih idej praviloma ustavilo pred kazenskim prostorom. Olimpija se je predramila šele po zaostanku na začetku drugega polčasa, a je bila v viharni končnici preveč naivna in neorganizirana v iskanju zmagovitega zadetka. Rigas je z lahkoto dvakrat pobegnil v napad in obakrat zadel za veliko zmago ob debiju v evropskem tekmovanju. Olimpiji v slabo uteho ostaja pobuda na igrišču, ki je navkljub izraziti premoči v strelih proti golu (28:8) ostala neizkoriščena.

Olimpija je bila tako nekonkretna, da se Rigasu sploh ni poznalo, da na evropskem prizorišču nima nobenih izkušenj. Latvijci so med tekmo večkrat spremenili postavitev na igrišču in zavlačevali ob prekinitvah, da so prihranili moči za šampionski zaključek poletnega večera v Stožicah. Poraz Olimpije gre tudi na račun trenerja Hadžića, ki moštva ni znal pripraviti na pasti latvijskega tekmeca. Ker je klub v času prestopnega roka znova zamujal z okrepitvami, je bilo v udarni enajsterici kar deset igralcev iz minule sezone. Edini novinec je bil Denis Šme, ki je z nespametnim manevrom zakuhal prekršek za enajstmetrovko. V štoperskem paru z Bagnackom sta se osrednja branilca večkrat osmešila in izzivala nevarnost za domača vrata. Napadalec Kidrič je že večkrat dokazal, da se v Ljubljani ne znajde, njegova zamenjava Ante Vukušić pa še ni pripravljen, da bi odigral vso tekmo.

Spodrsljaj Olimpije je razočaral blizu 4000 navijačev na čelu s predsednikom Milanom Mandarićem, ki je po štirih letih izgubil interes za vodenje kluba. Hrbet mu je obrnila tudi navijaška skupina Green Dragons, ki je na tribuni prepevala, da bo Olimpija boljša brez Mandarića. Ob koncu njegove poslovne poti v Stožicah se medtem v strogi tajnosti zatika prodaja kluba italijanskemu poslovnežu Gabrielu Nardinu, ki bi moral v skladu s pogodbo do včerajšnjega dne plačati prvi obrok v višini treh milijonov evrov, a priliva na bančnem računu kluba po naših informacijah ni bilo. V prihodnjih dneh bo znano, ali bo Mandarić poiskal novega kandidata za predsednika kluba.