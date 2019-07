Pred jutrišnjim začetkom 29. sezone v prvi slovenski nogometni ligi predstavljamo peterico klubov, ki so nazadnje sklenili prvenstvo v zgornji polovici lestvice. Poletni prestopni rok bo pomembno vplival na boj za prvaka v novi sezoni. Maribor in Domžale sta se že močno okrepila, zgodba Olimpije pa je odvisna predvsem od prodaje kluba italijanskemu poslovnežu Gabrielu Nardinu, za katerim menda stojijo botri z vrečo denarja. Navijače zanima, ali bodo v novi sezoni spremljali troboj za naslov prvaka, kar bi začinilo tekmovanje. Potem ko sta Maribor in Olimpija odkrito napovedala dirko za prvo mesto, v Domžalah navkljub okrepitvam z izkušenimi igralci ostajajo zelo previdni. Če bodo Domžale tudi v četrti sezoni pod vodstvom trenerja Simona Rožmana capljale za Mariborom in Olimpijo, ne bo več dvoma, da je klub na domači sceni brez pravega tekmovalnega pritiska premalo ambiciozen.

Maribor Šestdeseta sezona. Ne da bi se Maribor z njo (že) postavljal, ampak vijoličasti bodo 12. decembra prihodnje leto obhajali 60 let od ustanovitve kluba. Zlatko Zahović je kljub osvojenemu petnajstemu naslovu kmalu nakazal še večji apetit. Takšnega, da je Maribor v sredo na prvi tekmi za ligo prvakov pohrustal Valur. Podrl je klubski prestopni rekord, ko je iz Celja pripeljal Rudija Požega Vancaša. Se pozno, a ne prepozno dogovoril z Rokom Kronavetrom. Tvegal, toda zelo zadel z Andrejem Kotnikom. Ter za vodjo nogometne šole pripeljal še Oliverja Bogatinova. Darko Milanič ni zaman poudaril – in to večkrat –, da se v Mariboru kadrovske spremembe običajno dogajajo pozimi, ko je več časa za uigravanje. Toda tako Kronaveter kot Kotnik sta pokazala, da veliko časa niti ne potrebujeta. S svobodomiselno igro sta razigrala še soigralce, kot se je pokazalo v Reykjaviku. Milanič je na novo premislil svoj sistem, a če je brez Jana Mlakarja in poškodovanega Luke Zahovića lažje našel rešitve v napadalne(jše)m delu, je moral ne le poseči v osrčje sredine, temveč se soočiti z novo realnostjo v obrambi. Pozna se odhod Marka Šulerja, saj se Saša Ivković ob Špiru Peričiću še ne počuti tako suvereno, kar vpliva tudi na vratarja Kenana Pirića, kot se je nakazalo na Islandiji. A tam je Maribor predvsem razkazal kombinatorno igro, kakršne ni bilo ne le lani. temveč morda celo ne vse od Josipa Iličića. Prihodi: Andrej Kotnik (Gorica), Špiro Peričić (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Rok Kronaveter (Olimpija). Odhodi: Jan Mlakar (Brighton), Denis Šme (Olimpija), Marko Šuler, Dare Vršič, Sunny Omoregie.

Olimpija V Stožicah je najbolj vroče vprašanje, kako se bo razpletla napovedana prodaja kluba. Italijanski poslovnež Gabriele Nardin se je ponudil, da zamenja Milana Mandarića, a vsi dvomijo, da ima pripravljenih šest milijonov evrov, kolikor znaša končna cena za nakup kluba. Ker v javnosti ni veliko uradnih informacij o predvideni kupčiji, se porajajo številna vprašanja o resničnih poslovnih interesih Nardina ob morebitnem prevzemu Olimpije. Bolj nepregleden bo posel, več dvomov bo o usodi kluba. Razplet dvornih iger vpliva tudi na podobo moštva, ki se poskuša odmakniti od dogajanja v vrhu kluba. Olimpija ima kopico igralcev, ki jih bo do konca prestopnega roka poskušala prodati za čim višjo ceno. V izložbi so predvsem tuji nogometaši Bagnack, Savić, Suljić, Tomić in drugi, ki sestavljajo okostje ekipe. Če bodo odšli, bo kmalu konec sanj o naslovu prvaka. Najbolj izpostavljeni bodo v Evropi, kjer pa je Olimpija v zadnjih letih vedno pogorela. Že prve tri tekme v prvenstvu (Bravo, Domžale, Maribor) bodo pokazale tekmovalno vrednost moštva, ki se mu je včeraj pridružil četrti novinec – občasni reprezentančni branilec Miral Samardžić. V zadnjih štirih sezonah sta se Maribor in Olimpija izmenjavala na vrhu. Presenečenje bo, če bo Olimpija glede na vse okoliščine v novi sezoni uprizorila šampionski ples. Že takrat, ko je Rok Kronaveter odšel v Maribor, so se možnosti za podvig izdatno zmanjšale. Prihodi: Luka Menalo (Dinamo Zagreb), Ante Vukušić (Krško), Denis Šme (Maribor), Miral Samardžić (Sovetov, Rusija). Odhodi: Rok Kronaveter (Maribor), Dino Štiglec (Slask Vroclav, Poljska), Antonio Lukanović, Leo Ejup, Mirza Mujčić.

Domžale Domžale so kar štirikrat v zadnjih petih letih prvenstvo sklenile na tretjem mestu in ob Mariboru in Olimpiji veljajo za najstabilnejšega slovenskega prvoligaša. V klubu se radi pohvalijo z uspešno nogometno šolo, urejenimi razmerami in skrbno začrtanim načrtom dela, kar jim lahko zavidajo celo rezultatsko uspešnejši sosedi iz Stožic. Če ob naštetemu dodamo še uspešno trgovanje v prestopnem roku, v katerem so pripeljali šesterico izkušenih igralcev, med katerimi sta tudi Branko Ilić in Gregor Sorčan, se napovedi trenerja Simona Rožmana pred sezono slišijo precej neambiciozno. »Želim si, da bi v spomladanski del sezone vstopili z manj kot desetimi točkami zaostanka za najboljšimi, potem bi glede na to, kako nam je šlo v zadnjih treh letih v tem obdobju, lahko računali tudi na kaj več. Veliko delamo, največjima slovenskima kluboma pa se želimo čim bolj približati,« pravi Simon Rožman. V Evropi se klubov, ki so vseskozi pri vrhu, a po njem ne posežejo, oprime vzdevek večni poraženci. Se bo ta vzdevek ob morebitni vnovični povprečni prvenstveni sezoni oprijel tudi Domžal? Prihodi: Josip Ćorluka (Široki Brijeg), Sven Karić (Derby County), Branko Ilić (Vejle, Danska), Grega Sorčan (Gorica), Mattias Käit (Fulham, Anglija), Marco da Silva (Krško). Odhodi: Krševan Santini (Jagiellonia), Blaž Urh (Bravo), Darick Kobie Morris (Tuzla City), Miha Tetičković, Lovro Vrandečič, Nermin Haljeta (Drava Ptuj), Rubin Hebaj, Žan Žužek (Koper), Bruno Ibeh, Jure Obišivac, Dejan Milić (konec kariere), Marko Čubrilo.

Mura Cilj so presegli. Spet. Prehitro jim je uspelo. Znova. Načrt je bil smel, realen, zrel. Rezultat? Mura se tri leta po tem, kar so igrali še v tretji ligi, danes vrača iz Izraela. Kvalifikacije za evropsko ligo. Kar bi moralo trajati štiri do pet let, se je prepolovilo. »Da smo prišli v prvo ligo in takoj šli v Evropo, pomeni, da smo odstopili od svoje usmeritve,« je moral priznati tudi vselej realni Ante Šimundža. Ker ve, da bo druga sezona še večji izziv. Ko mine začetna evforija, je pretekli uspeh lahko hkrati nagrada in breme. »Po organizacijski plati moramo še veliko postoriti, po drugi strani pa so evropske izkušnje izziv,« je želja Mure, ki ne prehiteva dogodkov, četudi rezultati prehitevajo njo. Muro letos na prvenstvu čaka dokazovanje drugačnega kova, (še) bolj bo šlo za potrjevanje kakovosti. Celje bo že v nedeljo doma želelo maščevanje, nato v Fazanerijo prihaja Bravo, kjer črno-bele čaka spoznanje, ali so v lanski sezoni našli recept, kako igrati kot favorit. Odhod Roka Sirka na Poljsko je dopolnil klubsko blagajno, obenem pa se je Mura z mladostniki okrepila tam, kjer je zazevala luknja: Andrija Bubnjar namesto Sirka v napadu, Karamarko bo nadomestil Peričića v obrambi, Marko Brkić pa bo zakrpal mesto poškodovanega Nika Lorbka, ki mu prestop ni uspel. Šimundža si je na pripravah izbral večinoma (pre)težke nasprotnike, a je Mura po visokem porazu s Ferencvarošem (1:4) nato ugnala albanski klub Partizani (2:1) in remizirala z armenskim Pjunikom (2:2). Prihodi: Andrija Bubnjar (Istra), Marin Karamarko (GOŠK Gabela), Marko Brkić (Zvijezda). Odhodi: Špiro Peričić (Maribor), Rok Sirk (Zaglebie Lubin).