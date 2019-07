Potem ko je Maribor pozno sinoči z evropsko uverturo na Islandiji odprl novo sezono, premiera na mednarodni sceni čaka tudi trojico predstavnikov v kvalifikacijah za ligo Evropa. V prvem krogu ima najzahtevnejšo nalogo Mura, ki bo ob 19. uri začela gostovanje v Izraelu proti Maccabiju iz Hajfe. Pol ure pred tem se bodo Domžale pomerile na Malti proti Balzanu. Domača preizkušnja čaka Olimpijo, ki bo ob 20. uri v Stožicah gostila drugouvrščeno moštvo latvijskega prvenstva Rigas. Napredovanje Olimpije in Domžal v drugi krog kvalifikacij ne bi smelo biti vprašljivo, medtem ko je Maccabi v vlogi favorita proti Muri.

Mandarić čaka prvo nakazilo

»Rigas je kakovostna ekipa, ki je ne smemo podcenjevati. Gre za resno in ambiciozno moštvo, zato bomo morali tako doma kot v gosteh odigrati popolno tekmo. Rigas ima visoke igralce, ki so nevarni predvsem ob predložkih iz prekinitev. Težko jim je dati gol.« Trener Olimpije Safet Hadžić je s temi besedami verjetno pretiraval, ko je govoril o moči prvega evropskega nasprotnika Olimpije, a previdnost vsekakor ni odveč. Ljubljančani so v zadnjih letih vselej pogoreli na mednarodni ravni in nikoli izpolnili velikih ciljev predsednika Milana Mandarića, ki se je tik pred začetkom sezone vrnil z dopusta v ZDA. Njegova velika želja po prihodu v Ljubljano je uspešna prodaja kluba italijanskemu poslovnežu Gabrielu Nardinu, ki mora v skladu s pogodbo do jutrišnjega dne nakazati prvi obrok v višini treh milijonov evrov. Morda se bo Mandarić drevi v Stožicah na tribuni VIP že družil z morebitnim naslednikom Nardinom in njegovim tesnim sodelavcem Alfredom Jermanišem, ki je v nizkem startu, da prevzame funkcijo športnega direktorja Olimpije.

Trener Hadžič in igralci so napovedane spremembe v vrhu kluba postavili na stranski tir. Za akterje na igrišču je kajpada pomembnejši odločen začetek sezone, kjer bo prestižno nastopanje v Evropi vsaj med poletjem mikavnejše, ne pa tudi zahtevnejše od peklenskega začetka državnega prvenstva s tremi zaporednimi derbiji (Bravo, Domžale, Maribor). Hadžić bo nocoj na igrišče poslal podobno zasedbo kot na zadnji prijateljski tekmi s Partizanom (1:0). Da Olimpija potrebuje okrepitve v obrambi in napadu, večkrat izpostavi na vsakem druženju z novinarji. »Če nas bo zapustil Bagnack, bomo potrebovali zamenjavo zanj. Pri realizaciji in taktiki še nismo na optimalni ravni, a na koncu je vedno najpomembnejši značaj moštva. Evropske tekme imajo svoje zakonitosti, kjer odloča nogometna inteligenca. Kdor ima več v glavi, gre naprej,« je Hadžić poenostavil bistvo. Poudaril je, da mora Olimpija delati razvojno in strateško, da bo dohitela najboljše klube na Balkanu.