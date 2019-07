Medtem ko se nogometaši Olimpije pripravljajo na novo sezono, predsednik kluba Milan Mandarić, ki je trenutno v ZDA, čaka 12. julij. To je rok, do katerega mora Italijan Gabriele Nardin nakazati tri milijone, kolikor znaša polovica kupnine za prevzem Olimpije. Drugo polovico mora poravnati do konca septembra in tedaj bi se Mandarić povsem umaknil iz kluba. Zdaj je na potezi Nardin, nihče pa ne ve, kaj se bo zgodilo, če celotne kupnine ne bo poravnal.

Olimpija bo novo sezono začela čez teden dni, ko bo v četrtek, 11. julija, ob 20. uri v Stožicah igrala z Rigasom iz Latvije prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo Evropa. Od lanske ekipe so Olimpijo zapustili Dino Štiglec (Slask Vroclav, Poljska), Rok Kronaveter (Maribor), Antonio Lukanović (posojen v Slobodo Tuzla, BiH), Leo Ejup in Mirza Mujčić (obema potekla pogodba). Nove okrepitve so branilec Denis Šme (Maribor), krilni napadalec Luka Menalo (posojen iz Dinama Zagreb) in napadalec Ante Vukušić (Krško), ki je vskočil, potem ko se je Vombergar odločil, da ostane v Rusiji. Ne preizkušnji je Francoz Raoul Delgardo (pred dvema sezonama je igral za Ankaran), pogajanja potekajo še z branilcem Miralom Samardžićem.

»Imamo jedro ekipe, iščemo okrepitve še za nekatera mesta. Trudimo se, da bo Olimpija boljša, kot je bila v lanski sezoni,« je povedal trener Olimpije Safet Hadžić. Olimpija bo odigrala še dve pripravljalni tekmi. Danes se bo za zaprtimi vrati pomerila s Tuzlo City iz BiH, v soboto ob 20.15 pa v Stožicah v generalki za novo sezono z beograjskim Partizanom. V soboto bo v Stožicah pestro celodnevno dogajanje. Ob 10. uri bo nogometni turnir na asfaltu, od 16. ure naprej pa pred vhodom na tribuno C zmajev piknik s koncertom Petra Lovšina.