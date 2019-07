Monsignor Rubén Darío Jaramillo Montoya, škof kolumbijskega mesta Buenaventura bo konec tedna izvedel množično izganjanje hudiča iz celotnega mesta. Med preletom mesta s helikopterjem namerava ulice in prebivalce poškropiti s sveto vodo ter izreči molitev. Montoya se je za izgon hudiča iz Buenaventure odločil, ko je izvedel, da so v mestu mučili in umorili 10-letno deklico. Kolumbijsko mesto se sicer sooča s hudimi težavami zaradi nasilja, tihotapljenja mamil in revščine.

»Iz Buenaventure moramo izgnati hudiča, da bi ugotovili, če lahko ponovno vzpostavimo mir in spokoj, ki ju je naše mesto izgubilo zaradi tolikšne količine zločinov, korupcije in obilja zla ter tihotapljenja drog, ki je preplavilo naše pristanišče.« je za lokalno radijsko postajo povedal škof. »Hočemo preleteti celotno Buenaventuro in jo zaliti s sveto vodo, da bi videli, če lahko izženemo vse demone, ki uničujejo naše pristanišče, da bo k nam prišel božji blagoslov in odstranil vso zlobo, ki je na naših ulicah.«

Škofovo zamisel so očitno podprli tudi v kolumbijski vojski, saj bo ta škofu omogočila prelet mesta. Da poskušajo pomoč v boju proti nasilju in kriminalu najti tudi pri višjih silah, kaže na resnost situacije v mestu. Buenaventura je bilo leta 2014 razglašeno za najbolj nevarno mesto v Kolumbiji, ki jo Global Peace Index uvršča na 21. mesto po nevarnosti.

Želje po izganjanju hudiča so sicer v zadnjih letih močno narasle. Povpraševanje je očitno tolikšno, da je Vatikan lani organiziral delavnico za duhovnike, ki želijo izganjati hudiča.