Kljub temeljitim varnostnim pregledom pred vkrcanjem na letalo se tihotapcem občasno še vedno posreči na drug konec sveta pretihotapiti prepovedano drogo. To je minuli teden skoraj uspelo 42-letnemu Japoncu, ki se je v domovino vračal iz Kolumbije.

Letališki uslužbenci so spregledali več kot 200 zavojčkov kokaina v njegovih prebavilih in mu dovolili vkrcanje na letalo. Med letom mu je nenadoma postalo slabo, pojavili so se napadi, pilot pa je zaradi hudega poslabšanja zdravstvenega stanja zaprosil za zasilni pristanek na letališču v Hermillosu na severu Mehike. Še preden je letalo pristalo, je bil 42-letnik zaradi možganskega edema že mrtev.

Avtopsija moškega, ki je iz Bogote prek Mexico Cityja potoval v Tokio, je pokazala, da je pogoltnil 246 zavojčkov kokaina, ki so v dolžino merili približno dva centimetra in centimeter v širino. Večja količina kokaina je očitno prešla v njegov krvni obtok, kar je povzročilo otekanje možganov in vodilo v smrt.

Preostalih 198 potnikov je po postanku v Hermosillu lahko nadaljevalo pot na Japonsko.