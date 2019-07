Festival kot vedno poteka v najmanjši občini ZDA Ennon Valley v Pensilvaniji tik ob meji z Ohiom. Občina je nastala z osamosvojitvijo Rekreacijskega centra SNPJ, ker v okvirju prejšnje občine niso dobili dovoljenja za točenje alkohola. Slovenci so se potem raje odcepili in ustanovili svojo občino, ki ima le nekaj več kot deset stalnih prebivalcev, ampak lastno dovoljenje za alkohol.

Na Slovenefest ponavadi pride najmanj 5000 ljudi iz vseh ZDA, ki imajo slovenske korenine. Rekreacijski center SNPJ ima tudi muzej slovenske dediščine, kjer so na ogled narodne noše in različni predmeti iz Slovenije, glavna atrakcija pa je vsako leto izbor miss SNPJ.

Obiskovalci imajo na voljo velik olimpijski bazen, parkirišče za avtodome, jezero za ribarjenje, igrišče za mini-golf in druga. Zabava za otroke je zagotovljena, odrasli pa lahko poskušajo slovenska vina in piva kot tudi tradicionalne kranjske klobase in potico ter druge jedi.

Program zabave se začne vsak dan od petka do nedelje opoldne. Nastopa več kot 20 polka skupin in orkestrov, vsak dna pa poteka tudi sejem hrane, pijače in predmetov s slovenskim motivom ali poreklom. Vstopnina na festival je 30 ameriških dolarjev za tri dni oziroma zastonj za mlajše od 16 let.