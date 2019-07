"Lanska sezona ni bila dobra, predlanska morda ni bila tako slaba, ampak lani se nam je po hitrem izpadu iz lova na končnico vse skupaj podrlo," je ob robu tradicionalne hokejske akademije, ki jo na Bledu skupaj z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Tomažem Razingarjem gosti že četrto leto, ocenil 31-letni Hrušičan.

Moštvo iz mesta angelov je v pretekli sezoni z 32 zmagami, 42 porazi in devetimi porazi po podaljšku končalo na zadnjem mestu v zahodni konferenci najmočnejše hokejske lige na svetu in bilo večino sezone daleč od boja za končnico.

Po njegovem je posledično za novo sezono "treba spremeniti marsikaj", da bi se krivulja znova obrnila navzgor. Kot je dejal slovenskim novinarjem, si želi miselnosti, ki je vladala v ekipi ob osvojenih naslovih v sezonah 2011/12 in 2013/14. Pa tudi svežega pristopa.

Ena od prvih sprememb po koncu pretekle sezone je bila na klopi moštva. Todd McLellan je kot tretji trener v treh sezonah sedel na vroči stol. "To je vsekakor velika sprememba za nas. Upam, da bo s tem dana neka svežina."

"Dodatno upam, da smo tudi vsi igralci pogledali, kaj lahko naredimo bolje, da bo boljša kemija, več konstantnosti v igri in da bomo v položaju, ko bodo tekme februarja in marca še pomembne."

Kot ključnega vidi pripravljalni tabor moštva, ki se bo začel v začetku septembra in kjer pričakuje borbo mlajših igralcev za mesto v ekipi. Zato bi se igralski kader lahko do začetka sezone še nekoliko premešal.

"Dejstvo je, da imamo še vedno isto jedro ekipe. Seveda je normalno, da bomo videli nekatere spremembe v ekipi. Ne vem, kakšni so točno načrti vodstva, ampak v ekipi je kar nekaj mladih igralcev, ki so željni in tudi sposobni igrati za Los Angeles," je ocenil.

Kot eden vodilnih in najizkušenejših članov moštva, ki mu je že tri leta zaupana tudi vloga kapetana, se zaveda svoje odgovornosti, zato lastnim pripravam v času poletja vedno namenja veliko pozornosti. Po prvih šestih tednih se že počuti v dobri formi. Sledil bo krajši počitek, nato še en cikel lastnih priprav pred odhodom v ZDA.

Kot pojasnjuje, njegove priprave pod budnim očesom očeta Matjaža Kopitarja po vseh letih igranja v NHL ostajajo precej podobne. "Vsako leto so neke male prilagoditve, ampak v osnovi priprave ostajajo iste. Morda je vse skupaj malo bolj prilagojeno zdaj, ko sem malo starejši. Nekaj več je počitka," je dejal.

V ZDA se redno vrača v dobri formi, kar mu potrjuje tudi moštvo. "Zame je pomembno, da se dobro pripravim. Ko pa se začne pripravljalni tabor pa je treba prevzeti vodilno vlogo in pomagati mladim, da se dobro počutijo in bodo lahko posledično lahko pomagali po najboljših močeh."

Uspehi so toliko pomembnejši za moštvo Kings v boju za kos pozornosti izredno zahtevne športne publike v Los Angelesu. V drugem največjem ameriškem mestu po številu prebivalcev je kar deset poklicnih moštev v ligah ameriškega nogometa, baseballa, košarke, hokeja in nogometa.

Javnost je predvsem navajena zmag, v košarki obe moštvi iz mesta v letošnjem prestopnem roku pospešeno gradita zmagovalni ekipi, hokej pa tako ali tako ni na prvem mestu med športi v Ameriki.

"To je težko. Gre za velik pritisk. Morda ne toliko na nas, ampak na našo organizacijo, da nas čim bolje predstavi Los Angelesu. Ampak normalno del tega pade tudi na nas, ker je to tudi odvisno od naših rezultatov. Če so rezultati dobri, je dvorana vedno polna."