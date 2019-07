Kyra Davis iz San Francisca je nekaj tednov po porodu ugotovila, da njeno telo proizvede več mleka, kot ga njen otrok potrebuje, zato je odvečno mleko shranila in zamrznila, piše USA Today. Da bi našla starše, ki človeško mleko potrebujejo za svojega otroka, se je pridružila več facebook skupinam, saj se je zavedala dejstva, da ameriškim bankam človeškega mleka tega pogosto primanjkuje, saj je rezervirano za tiste nedonošenčke, ki so v najbolj kritičnem stanju. Mleko donira približno osmim družinam, ki jih je spoznala prek facebooka. Od nje družina prejme približno liter in pol mleka, s čimer običajno lahko dojenčka hranijo približno dva dni.

Mlečne banke v Evropi delujejo pod okriljem Evropske zveze mlečnih bank, prvo so že leta 1909 ustanovili na Dunaju. Danes je na tem kontinentu več kot 200 mlečnih bank, v več kot 20 državah . Največ, kar 37, jih je trenutno v sosednji Italiji. Slovenija takšne banke nima, a je o načrtih zanjo govora že nekaj let. Pri nas sicer imamo laktarij, a je to prostor, kjer matere hranijo zgolj mleko za svojega otroka.

V mlečni banki preverjajo kakovost človeškega mleka, ga predelujejo in razdeljujejo, s čimer pomagajo predvsem nedonošenčkom in obolelim dojenčkom, katerih matere nimajo svojega mleka, umetno izdelanega mleka pa ne prebavljajo dobro.

Zakaj sta prodaja in doniranje mleka prek facebooka problematična?

Nekatere od facebook skupin, kjer se uporabniki tega družbenega omrežja lahko dogovarjajo o nakupu in prodaji človeškega mleka, so zaprte, kar pomeni, da je za pridružitev potrebna potrditev administratorja. Med takšnimi je recimo skupina z imenom Human Milk For 4 Human Babies in ima več kot dva tisoč članov, na tem družbenem omrežju pa najdemo tudi skupine, ki se med sabo razlikujejo glede na geografsko območje, kot je recimo Human Milk For 4 Human Babies - Texas, ki ima okoli 22 tisoč članov. Facebook stran Human Milk 4 Human Babies Global Network ima več kot 80 tisoč všečkov.

Kyra Davis pazi na svoje zdravje in se drži zdravniških priporočil, ki veljajo za doječe matere. Med dojenjem je namreč izjemno pomembno, s čim se prehranjuje mati, saj to vpliva tudi na otrokovo zdravje. Davisova je izjemno previdna tudi pri shranjevanju mleka. A strokovnjaki opozarjajo, da vsi niso tako previdni.

Človeško mleko v mlečnih bankah pasterizirajo in testirajo za prisotnost bolezni, s tovrstnimi testi pa zagotovijo, da je mleko za dojenčke varno. Pri mleku, ki ga ljudje prodajajo ali donirajo prek facebooka, pa takšnih zagotovil ni. Pojavljajo se tudi številne zlorabe, raziskovalci, ki so leta 2015 preučevali vzorce mleka, kupljenega prek spleta, so ugotovili, da je v okoli 10 odstotkih prisotno kravje mleko, ki ga po mnenju raziskovalcev prodajalci dodajajo, da zaslužijo več, piše USA Today. A kljub temu se bo uporaba mleka, kupljenega ali dobljenega prek spleta, po oceni spletne različice tega časnika nadaljevala, strokovnjaki pa to med drugim pripisujejo tudi marketinškim kampanjam, kot je »prsi so najboljše« (ang. »brest is best«, op. p.).