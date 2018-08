»Javno želim pokazati gesto ljubezni, s katero si pomagala otroku, ki ga nisi poznala, a nisi omahovala in si zanj odigrala vlogo matere. Ni ti bilo mar, ali je umazan in ali zaudarja ... Takšnih stvari ne vidiš vsak dan,« je na družbenem omrežju facebook zapisal policistkin sodelavec Marcos Heredia.

Celeste Ayala je za spletni portal Cronica povedala, da je bilo zanjo zelo boleče videti otroka v takšnem stanju. Dejala je še, da bi morala biti družba glede težav, ki zadevajo otroke, bolj skrbna, in da se takšne stvari ne bi smele dogajati.

Povišana v narednico

Policistkino dejanje ni pomagalo le otroku, ampak je pozitivno vplivalo tudi na njeno kariero. Minister za varnost v provinci Buenos Aires Cristian Ritondo je na twitterju namreč naznanil, da bo policistka napredovala v narednico, ob tem pa je zapisal še, da so to policisti, na katere so ponosni in kakršnih si želijo.

Od dogodka je minil dober teden dni, Heredievo objavo na facebooku pa je od takrat delilo več kot sto tisoč uporabnikov.