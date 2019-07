Izročilo pravi, da je princ Siddharta nekega dne med sprehodom poiskal zavetje v senci dreves in se poglobil v meditacijo. V tem položaju ga je videlo pet puščavnikov, ki so se nemudoma pričeli spraševati, če gre za božanstvo. Za Indro ali Krišno? Na koncu so sklenili, da pod drevesom nedvomno sedi prihodnji Buda in mu pričeli izrekati hvalnice. Čeprav je najslavnejšemu mojstru meditiranja za prvi poskus zadostovala že senca dreves, si današnji iskalci razsvetljenja nedvomno zaslužijo nekaj več. Konec koncev je cilj te prakse izničenje trpljenja. Zakaj bi se torej sprijaznili s trpljenjem zadnjice na neprilagojeni podlagi? Upamo, da je nekaj takšnega spodbudilo izumitelje prve pametne blazine za meditiranje aduri.

Idejni oče izdelka Jesal Trivedi pravi, da so blazino izdelali z namenom, da bi meditacija postala lažja in da bi uporabniki bolj uživali med učenjem prakse. Poleg tega naj bi omogočala poglobitev, za nameček pa naj bi meditiranje postalo bolj osredotočeno na skupnost. Trivedi opozarja na raziskave, ki so pokazale, da se ljudje navade meditiranja najbolje držijo, ko imajo tej praksi posebej prilagojen in urejen prostor. Ta seveda ni nujno zelo velik. Zadostovala bi lahko že meditaciji namenjena blazina, zaradi česar že dolgo obstaja trg za takšne izdelke. Blazina aduri se od standardnih blazin razlikuje že po tem, da uporabniku med meditacijo pošilja blage vibrirajoče dražljaje. Navdih za to funkcijo so snovalci našli pri terapijah z blagimi vibracijami in trdijo, da naj bi tresenje sedala pomagalo pri dihalnih vajah, vzdrževanju osredotočenosti in poglabljanju meditativnega stanja.

Blazina seveda vsebuje tudi druge koristne dodatke, ki pridejo prav pri sodobnikovem iskanju razsvetljenja. Uporabnik lahko brska po izboru vodenih meditacij in ambientalnih zvokov oziroma glasbi, ki ustvarja primerno razpoloženje. Da bi lahko dostopali do vseh teh vsebin, mora uporabnik blazino povezati z aplikacijo na pametnem telefonu. V aplikaciji nato izbere glasbo, ambientalni zvok ali vodeno meditacijo, ko mobilnik blazini posreduje signal za pričetek, pa se vklopi tudi vibriranje. Vse skupaj je povezljivo tudi z nosljivimi napravami, kot so pametne ure, ki merijo uporabnikove telesne funkcije. To naj bi pomagalo pri personalizaciji prakse. Za sodobni čas je še posebej nepogrešljiv družbeni moment, ki ga omogočata blazina in njena aplikacija. Uporabnik s pomočjo družabnih storitev ne bo zgolj prijatelje postavil v vlogo velikega brata, ki bdi nad rednostjo meditiranja, temveč bo blazina omogočila tudi skupinsko meditacijo na daljavo. Ne glede na to, kje se nahajate, lahko povežete blazini, ki bosta nato usklajeno vibrirali in oba uporabnika vodili po hkratni in skupni meditaciji na daljavo. Če nimate prijateljev, da bi vas spodbujali k redni meditaciji, pa vas bo opozarjala tudi blazina. Ta se bo naučila vašega urnika in pričela rahlo utripati, ko bo napočil čas za naslednjo seanso.

Blazina je trenutno v predprodaji na Kickstarterju in naj bi v roke kupcev prišla marca prihodnje leto. Zanjo želijo okoli 134 dolarjev, poleg blazine pa kupec prejme tudi brezplačno naročnino za prvih šest mesecev vodenih meditacij in drugih vsebin.