Ustanovitev svojega prvega podjetja je stresna stvar. Yunha Kim iz San Francisca je pred leti poskusila in zagnala podjetje Locket. Delo jo je posrkalo, meja med poklicnimi obveznostmi in prostim časom se je povsem zabrisala. »Živela sem v dvosobnem stanovanju s petimi fanti in tremi psi. Bivali smo v spalnici in delali v dnevni sobi,« se spominja. »Moja identiteta je bila odvisna le od uspeha podjetja.« Končalo se je s prodajo podjetja digitalni trgovski platformi Wish in izgorelostjo Kimove.

Mir in zbranost si je poskušala povrniti na različne načine: v hotelski sobi z izklopljenim telefonom. Z različnimi oljnimi kopelmi za pomiritev. Potem je našla meditacijo, začela je eksperimentirati z različnimi digitalnimi aplikacijami in klubskimi tečaji ter učitelji »v živo«. Všeč sta ji bila tako priročnost aplikacij kot preizkušanje različnih inštruktorjev in njihovih metod. »Pri večini aplikacij je bil le en učitelj, sama pa sem si želela dostopa do različnih vrst meditacij in učiteljev,« pravi Kimova. Tako je prišla do poslovnega modela zagonskega podjetja, ki ga je poimenovala Simple Habit, aplikacije, ki pomaga mladim ljudem, obsedenim z delom, da se razbremenijo z meditacijo. Pri njeni aplikaciji ne gre za čakre in 30-minutno sedenje v temi, ampak za preproste petminutne vaje za preobremenjene in skeptične mlade ljudi, ki ne verjamejo, da bi jim kaj takšnega res lahko pomagalo.

Simple Habit je digitalna knjižnica vaj vodene meditacije, razvrščenih po različnih namenih in potrebah, kot so pot na delo, priprava na pomemben sestanek ali zmenek, umirjanje pred spanjem, nekatere so tudi zabavnejše, denimo za boljše vremensko počutje, za lepši začetek dneva ali pa meditacija za inženirje. Uporabnika vodijo skozi vajo glasovna navodila izkušenega učitelja meditacije. Tako omogoča aplikacija uporabnikom, da odkrijejo učitelje, inštruktorjem (ki večinoma prihajajo iz Googlovih programov za dobro počutje in so dobro usposobljeni za vodenje ambicioznih delovnih ljudi) pa pomaga, da si povečajo svoje občinstvo. Učitelji dobijo od zagonskega podjetja tudi delež prihodkov glede na pogostost predvajanja svojih posnetkov.