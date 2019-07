Predsednik vlade, ki je v Ilirsko Bistrico prišel skupaj z notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem in generalno direktorico policije Tatjano Bobnar, je v izjavi po srečanju poudaril, da razume pomisleke prebivalstva. »Nikoli nismo rekli, da migrantskega problema ni,« je dejal Šarec in dodal, da so ugotovili potrebo po okrepitvi policijske prisotnosti na obmejnem območju.

Številk Šarec ni mogel razkriti, je pa zato napovedal, da bodo na mejo prišli tudi dodatni vojaki, policija pa je že oz. bo nakupila dodatno tehnično opremo, kot so droni za nadzor meje ter tehnične ovire, tj. panelno ograjo tam, kjer bo to potrebno.

Po drugi strani pa je Šarec poudaril, da varovanje meje poteka skladno s pričakovanji in da »ne moremo pristajati na takšna in drugačna strašenja, ki so včasih motivirana tudi politično«.

Ilirskobistriški župan Rojc je današnji pogovor ocenil kot odkrit, a hkrati izpostavil, da se je od prvega obiska ministra Poklukarja do danes število nezakonitih prehodov državne meje podvojilo, »kar za nas ni sprejemljivo«.

Šarec si bo tekom dneva ogledal razmere na meji še v občinah Kostel in Črnomelj.